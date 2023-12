Auto peggiori, Dacia e Tesla tra le meno affidabili

Colpo di scena, stavolta l’ente che registra le revisioni in Germania, ossia il Tüv, ci lascia tutti di stucco. Quali sono le auto peggiori, ossia quelle che hanno mostrato le maggiori criticità nei controlli effettuati in terra tedesca da giugno 2022 a giugno 2023? Ebbene, alcuni marchi sono tra i più venduti dìEuropa.

Brutti numeri per Dacia e Tesla

a quanto pare il titolo di più difettose se lo beccano, decisamente a sorpresa, due marchi che puntualmente risultano invece tra i piani venduti in Europa. Stiamo parlando di Dacia e Tesla. Dalle revisioni registrate dall’ente tedesco, infatti, risulta che alcuni modelli di questi marchi sono quelli che hanno presentato le maggiori criticità. Come detto in altre sedi, quando si tratta di revisioni è fondamentale la corretta manutenzione del veicolo da parte del proprietario. È altrettanto vero però che questi risultati si basano su statistiche, quindi in un campione ampio come quello esaminato dall’ente, risulta significativo il dato raccolto.

Per quanto riguarda i modelli giovani, ossia fino a 3 anni di anzianità, a fare una brutta figura più di tutti è stata la Tesla Model 3 elettrica. Alla faccia della rivoluzione delle auto elettriche lanciate proprio da Elon Musk. A giudicare da questi risultati, il patron di Tesla non ci fa affatto una bella figura (e a peggiorare il suo brutto quarto d’ora c’è anche il fatto che è stato appena scalzato da Arnault nella classifica dei più ricchi, ma questa è ovviamente un’altra storia). I principali problemi riscontati per il veicolo sono quelli relativi alle sospensioni e le difficoltà in frenata, fase in cui l’auto risulta a volte deficitaria.

Auto peggiori, gli altri veicoli

Tra le meno affidabili in classifica al secondo posto si posiziona poi la Dacia Logan.

Purtroppo per Dacia però le cose non vanno affatto meglio se ci spostiamo alle vetture con anzianità tra i 7 i 9 anni. Anche in questo segmento infatti l’auto che ha registrato i maggiori difetti è una del marchio Dacia. Stiamo parlando della Dokker.

Brutte notizie anche per BMW. Dai controlli degli esperti risulta che i SUV X5 e X6, ma anche le berline le wagon, le coupé e le cabriolet delle Serie 5 e 6 e le Serie 2 Active e Gran Tourer, presentano non poche problematiche. Insomma, forse BMW dovrebbe pensare di meno a difendere le auto con motore a combustione, e concentrarsi di più sull’efficienza a lungo termine dei suoi veicoli, almeno stando a quanto si evince dallo studio offerto dal Tüv.