Dacia Spring: la piccola rivale elettrica “europea” ancora più economica

La Dacia Duster ha tutte le carte in regola per rivelarsi ancora un successo. Arrivata alla sua terza generazione, presentata verso la fine del mese di novembre, la vettura a ruote alte pare avere tutte le carte in regola per ripetersi. Si tratta della grande novità per il 2024, dopo un anno privo di vere, grandi novità. Non che ciò abbia impedito al produttore di guadagnare preziose quote di mercato, sia in Italia sia nel resto d’Europa. L’approccio low-cost ne ha decretato l’affermazione su larga scala, anche nell’elettrico. Un segmento attualmente occupato solo dalla Dacia Spring, la BEV più accessibile in assoluto nel Vecchio Continente. Complice il fatto che la fabbricazione è stata delocalizzata in Cina, dove i costi sono inferiori, bastano soli 21 mila euro circa per portarsela a casa.

Dacia Spring perde il titolo di auto elettrica più low cost in Europa?

Chi di spada ferisce di spada ferisce, verrebbe da aggiungere in seguito alle manovre nel segmento. Un altro marchio rumeno, AllView, conta di metterle i bastoni fra le ruote, attraverso condizioni d’acquisto persino migliori. L’azienda, con esperienza pluridecennale nella realizzazione dei telefoni, ha allargato il proprio raggio d’azione. A dispetto delle origini, la proprietà è oggi cinese, e ciò le apre delle porte rimaste chiuse fino a questo punto. Nasce così la AllView CityZEN, una compatta adatta in città, soprattutto durante ore di punta, quando la “giungla urbana” complica gli spostamenti. Priva di particolari fronzoli, adotta il minimalismo quale “filosofia di vita”. In caso contrario, non sarebbe stato nemmeno possibile rimanere entro certe soglie.

La cifra minima da porre in preventivo è di circa 18 mila euro, meglio di qualsiasi rivale, compresa la connazionale Dacia Spring. I conducenti rumeni interessati possono assicurarsela con un ulteriore sconto, grazie a Rabla Plus, il pacchetto di misure sancito dal Governo rumeno per promuovere la transizione ecologica. L’elevata età media del parco circolante impone all’esecutivo di attuare delle risposte concrete, in modo da ridurre le emissioni di anidride carbonica. Una problematica molto attuale pure nei confini italiani, che ha a sua volta diritto alle agevolazioni.

Finora non è stata comunicata l’intenzione di esportare la AllView CityZEN all’estero. D’altro canto, un eventuale boom di vendite potrebbe condurla anche nella nostra penisola. Per quanto riguarda Dacia, la Spring continuerà a essere l’unica BEV in portafoglio. La variante a zero emissioni della Duster approderà soltanto nel prossimo decennio, quando le competenze tecnologiche saranno abbastanza mature da ridurre le spese produttive e, di conseguenza, i prezzi di listino a carico dei guidatori.