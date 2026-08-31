Nuova Dacia Sandero diventa elettrica, ma non dirà subito addio al motore benzina

La quarta generazione della Dacia Sandero arriverà nel 2028 con una gamma composta da versioni elettriche e modelli dotati di motore a benzina, probabilmente elettrificati. Lina Ribeiro, amministratrice delegata di Dacia nel Regno Unito, ha confermato che il programma procede secondo i tempi previsti e comprenderà nuovamente la Stepway, caratterizzata da un assetto rialzato e da un aspetto più vicino a quello di un crossover.

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Dacia prepara Sandero e Sandero Stepway elettriche per il 2028, ma non è un addio ai motori termici

Dacia non intende trasformare immediatamente la Sandero in un modello esclusivamente elettrico, poiché una parte consistente della sua clientela continua a cercare automobili economiche e utilizzabili senza dipendere dalla ricarica. L’ex amministratore delegato Denis Le Vot aveva spiegato che il mercato “non è ancora pronto per il solo elettrico”, anticipando però che le alternative con motore termico saranno con ogni probabilità ibride.

Per contenere il prezzo, la nuova Sandero potrebbe utilizzare un’evoluzione della piattaforma CMF-B già impiegata dalla generazione attuale, adattata per ospitare entrambe le alimentazioni. Questa soluzione permetterebbe di condividere numerosi componenti con altri modelli Renault e Dacia, evitando i costi legati a un’architettura elettrica dedicata come la AmpR Small delle Renault 4, 5 e Twingo. Il marchio non ha ancora confermato la base tecnica definitiva.

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Le indiscrezioni indicano per le versioni termiche una possibile evoluzione del sistema full hybrid da 1,8 litri introdotto sulla nuova Renault Clio, eventualmente depotenziato per rispettare il posizionamento della Sandero. Non viene esclusa la permanenza di un più semplice motore TCe turbo a benzina. La variante elettrica potrebbe invece recuperare parte della tecnologia delle Renault Twingo e Renault 5, privilegiando batterie compatte e potenze moderate per mantenere accessibile il prezzo d’acquisto.

La Sandero elettrica e le versioni ibride dovrebbero conservare un aspetto molto simile, limitando le differenze a interventi funzionali. La prima potrebbe adottare una calandra chiusa, un’altezza da terra leggermente inferiore e alcuni accorgimenti aerodinamici, senza assumere un’identità separata. La futura Stepway si distinguerà più nettamente dalla Sandero standard attraverso un aspetto più robusto, seguendo la direzione anticipata dal responsabile del design Dacia David Durand.

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Dacia sta ancora sviluppando il progetto e prevede di comunicarne le caratteristiche nel 2028. Prima della nuova Sandero debutterà la prossima generazione della Spring, che offrirà indicazioni più precise sul modo in cui il marchio intende ridurre i costi delle proprie auto elettriche.