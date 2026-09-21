Il freno motore anche quando non c’è: Hyundai lo inventa lo stesso per le elettriche

Rilasci l’acceleratore e non succede niente, nessuna resistenza. L’auto scivola avanti e non è una stranezza: è semplicemente la guida con l’elettrico, dove il freno motore è solo un ricordo analogico. Hyundai N ha pensato che potesse essere diverso il mondo a batteria.

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La divisione del marchio coreano ha depositato un brevetto per aggredire il problema alla radice, con un sistema che promette finalmente quello che i simulacri sonori della IONIQ 5 N e della IONIQ 6 N non riescono ancora a restituire: la sensazione fisica di decelerare per davvero, marcia per marcia.

Il punto di partenza è il Virtual Gear Shift System, il VGS, già presente su entrambe le N elettriche e già capace di cose piuttosto soprendenti. In modalità N e-Shift l’auto simula un cambio a otto rapporti con palette al volante, un contagiri virtuale, scalate con finto borbottio e persino strappi simulati durante le cambiate.

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Il suono arriva dagli altoparlanti, la coppia viene modulata dal software, e la magia regge abbastanza bene, almeno per chi ignora che sta ascoltando semplicemente dei suoni da un ottimo impianto stereo nell’abitacolo.

A un certo punto (se non molto prima) si rompe l’incantesimo. Il freno motore, che su un’auto a benzina dipende fortemente dalla marcia inserita, sulla IONIQ rimane sempre uguale. Ottava o seconda, la decelerazione cambia poco.

Il nuovo brevetto Hyundai descrive una funzione battezzata ShiftFeel Torque. In sostanza, ogni marcia virtuale avrà il proprio profilo di coppia in rilascio: in ottava si veleggia, in quarta si sente una resistenza tangibile, in seconda la rigenerazione cresce in modo deciso, restituendo quella sensazione di morso che un turbo in terza conosce bene.

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Ogni cambio di marcia aggiunge anche un piccolo colpo di coppia, un’impennata calibrata che imita lo scossone meccanico dell’innesto. Il quadro strumenti digitale tiene il conto: regime virtuale, marcia simulata, velocità per un ecosistema di numeri inventati.

Hyundai ha già un aggiornamento software nel calendario per il 2028, con sistemi di guida di livello 2++ sviluppati in collaborazione con Nvidia. Se questo freno motore simulato arriverà come aggiornamento over-the-air sui modelli già in circolazione, non è ancora confermato.