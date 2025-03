Dacia Sandero, la regina delle vendite diventerà elettrica: stesso successo?

La Dacia Sandero ha dominato le vendite in Europa nel 2024, confermandosi come la vettura più acquistata del continente. Anche nel 2025, il modello continua la sua corsa, complice un restyling imminente che introdurrà per la prima volta la tecnologia Full Hybrid. Questo aggiornamento permetterà alla compatta rumena di restare al passo con i tempi e di mantenere la sua forte competitività sul mercato.

Il cambiamento più importante arriverà entro la fine del 2027, quando Dacia lancerà la nuova generazione della Sandero, che segnerà un punto di svolta epocale. Per la prima volta, sarà disponibile anche in versione 100% elettrica.

Nonostante l’introduzione della variante a batteria, le motorizzazioni tradizionali non scompariranno del tutto. Secondo quanto dichiarato da Denis Le Vot, CEO di Dacia, in un’intervista a Auto Express, il marchio continuerà a offrire opzioni a combustione interna, ma con una forte elettrificazione. “Oltre il 2027, ci saranno ancora motori endotermici, ma molto probabilmente saranno completamente ibridi”, ha spiegato il dirigente.

Dacia segue una strategia precisa, allineata con il Gruppo Renault, e non può puntare solo sull’elettrico in quanto il mercato globale non è ancora pronto per un passaggio totale. Inoltre, la casa automobilistica opera in paesi con regolamenti meno stringenti sull’elettrificazione, dove la domanda di motori termici rimane elevata.

Per la futura generazione della Sandero, Dacia sfrutterà a pieno le sinergie con il Gruppo Renault, ottimizzando le tecnologie già disponibili per ridurre i costi e migliorare l’efficienza produttiva. “Usare la parola piattaforma è complicato… Con Ampere che produce l’auto elettrica per il gruppo, Dacia otterrà i componenti e li riutilizzerà per le nostre auto”, ha dichiarato Le Vot. Questo fa pensare che la Sandero elettrica potrebbe adottare la piattaforma AmpR Small, la stessa su cui si basa la nuova Renault 5. Per le versioni ibrida ed endotermica sembra più probabile la continuazione della piattaforma CMF-B, già utilizzata su altri modelli Renault e in grado di supportare motorizzazioni elettrificate Full Hybrid.

Quando debutterà, la Sandero elettrica sarà il terzo modello elettrico del marchio, dopo la Dacia Spring e la nuova city car elettrica da 18.000 euro, prevista tra fine 2026 e inizio 2027. Il futuro della Sandero si preannuncia quindi versatile e all’avanguardia, con un’offerta che spazierà tra motori ibridi ed elettrici. Il successo resterà invariato?