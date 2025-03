Dacia punta al record storico di vendite con il nuovo Bigster: “Puntiamo ad 1 milione”

Dacia è tra le case automobilistiche europee più apprezzate dai consumatori, tanto da essere riuscita a piazzare la Sandero al primo posto delle auto più vendute in Europa nel 2024. Poche settimane fa il CEO ha spiegato che grazie all’aumento graduale dei prezzi della concorrenza, tanti si stanno rivolgendo a Dacia acquistando le loro auto più “costose”. Il marchio, parte del Gruppo Renault, non è più soltanto per i consumatori con un budget limitato. Lo dimostra anche il nuovo modello in arrivo: il SUV Bigster. Ed è proprio grazie a questo modello che il costruttore intende superare i record di vendite.

Dacia punta a superare il record del 2019 grazie al nuovo Bigster

Frank Marotte, vicepresidente e direttore vendite e marketing di Dacia, esprime grande fiducia nel nuovo Bigster, prevedendo che aiuterà l’azienda a superare i suoi record di vendita del 2018-2019. In un’intervista a Profit.ro, Marotte ha dichiarato con convinzione: “Sono sicuro che riusciremo a eguagliare i numeri del 2018-2019. Penso che potremo ottenere un buon risultato. Voglio battere questo record quest’anno.”

Il nuovo C-SUV, disponibile a partire da 24.800 euro, ha già raccolto 10.000 prenotazioni ancora prima di arrivare nei concessionari. Con questo prezzo competitivo, Dacia punta a conquistare una posizione di rilievo nel segmento dei C-SUV, con particolare attenzione ai mercati tedesco, francese e italiano, quest’ultimo tra i più importanti per il marchio in Europa.

Il modello sarà esposto nei concessionari da aprile 2025, ma le consegne inizieranno a partire da maggio. Per superare il record del 2019, quando Dacia registrò 736.000 immatricolazioni, l’azienda dovrà incrementare le 676.000 vendite del 2024 di almeno 60.000 unità, corrispondenti a una crescita del 9%.

Guardando al futuro, Dacia ha fissato l’ambizioso obiettivo di raggiungere e mantenere il traguardo di un milione di veicoli venduti annualmente. Obiettivo raggiungibile anche grazie alla nuova city car low-cost in arrivo entro la fine del 2026.