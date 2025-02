Dacia cambia pelle, boom di vendite per le versioni più costose: il CEO spiega il motivo

Dacia si prepara a lanciare sul mercato diverse novità, tra cui la Sandero ibrida e una nuova city car elettrica con prezzi inferiori a 18.000 euro. In una recente intervista con AutoWeek, Denis Le Vot, amministratore delegato di Dacia, ha discusso di diversi argomenti, tra cui proprio la Sandero e l’aumento dei prezzi: “Noi cerchiamo di contenere l’aumento dei prezzi limitando i contenuti delle nostre auto. Ad esempio la Jogger, che può ospitare fino a sette persone, pesa solo 1.250 kg nella versione base. Semplicemente eliminiamo tutto ciò che non è indispensabile. Anche in termini di motori scegliamo soluzioni semplici per contenere i costi”.

Dacia, l’aumento dei prezzi di altri marchi sta facendo arrivare nuovi clienti

Le Vot ha dichiarato di non essere preoccupato dell’aumento dei prezzi, in quanto l’importante è che quelli di Dacia siano più bassi della concorrenza. Inoltre, ha aggiunto che nel corso degli ultimi anni la clientela del marchio è cambiata: “La metà degli acquirenti proviene da altri marchi. Di questi, l’80% acquista la versione più costosa, specialmente nel caso della Duster. Proprio a causa dell’aumento generale dei prezzi sempre più persone si rivolgono a Dacia, perché altrove sforerebbero con il budget. Questo ci ha concesso di avere una nuova clientela, diversa dalla solita nostra. In questo modo abbiamo sia persone interessate ai veicoli entry-level, sia a quelli top di gamma”.

Il CEO della casa automobilistica romena ha discusso anche dell’ultimo arrivo, la Bigster: “Il segmento C-SUV conta 2,5 milioni di auto ogni anno. Parliamo del segmento più popolare in Europa, con modelli che costano in media 35.000 euro e oltre. Cinque anni fa la media era inferiore a 30.000 euro, il che ci dimostra ancora una volta la tendenza ad aumentare i prezzi. Un problema per molti acquirenti. Ora anche da noi puoi avere portellone elettrico, aria condizionata bizona e tettuccio apribile, ma la Bigster per i prezzi è ben al di sotto della media, anche con motore ibrido”.

Nonostante un leggero scetticismo iniziale, anche i clienti di Dacia sono sempre più propensi all’acquisto di modelli ibridi: “Il 30% dei clienti della Duster sceglie la versione Full Hybrid da 140 CV. Anche in questo caso è grazie ai clienti che provengono da altri marchi più costosi”.

Infine, Le Vot ha parlato del futuro del marchio e delle novità in arrivo: “Abbiamo la Spring elettrica e la Bigster, proposta esclusivamente con motori ibridi. Siamo perfettamente sulla buona strada per rispettare la scadenza del 2035. Nel 2027 arriverà sul mercato la nuova Sandero, proposta anche in versione elettrica. Dopodiché, all’inizio del prossimo decennio, ci concentreremo sulla prossima generazione di motori ibridi”.