Dacia Sandero, con la nuova generazione sarà stravolta: ecco come sarà

Dal suo lancio nel 2008, la Dacia Sandero ha attraversato diverse evoluzioni, con due restyling della prima generazione e il lancio di una nuova generazione nel 2020. Le forme e le proporzioni potrebbero continuare a evolversi seguendo il trend di mercato che favorisce i SUV di maggiori dimensioni. Un render pubblicato dalla concessionaria Quacquarelli potrebbe dare un indizio su quello che sarà il futuro modello della casa automobilistica romena.

Dacia Sandero: ecco come potrebbe essere la nuova generazione

Il render è stato realizzato tenendo conto dei primi dettagli disponibili, anche se non molti. Ne esce fuori quindi un piccolo SUV che, come sempre, arriverà sul mercato con un prezzo decisamente accessibile. Come anticipato in precedenza, la nuova generazione crescerà nelle dimensioni, specialmente in altezza. Nonostante ciò, il prezzo resterà pressoché invariato.

Siccome il veicolo è previsto per il 2027, è ancora presto e la maggior parte dei dettagli non sono stati rivelati. Tuttavia, grazie anche agli ultimi modelli, il design della nuova Sandero appaiono molto realistiche. La Sandero si posizionerà quindi come la “sorella” della Dacia Duster. Alla base ci sarà la piattaforma CMF-B, con motori visti già sulla nuovissima Bigster.

Anche la linea estetica seguirà quella vista con gli ultimi modelli del marchio, con l’introduzione di una calandra con il logo del brand stilizzato e una firma luminosa a forma di “Y”. Potrebbero inoltre essere proposte nuove colorazioni e combinazioni bicolore. Ricordiamo che la nuova Dacia Duster costa meno di 20.000 euro, di conseguenza il prezzo della “sorella minore” non dovrebbe superare i 15.000 euro. Al momento, infatti, il modello entry-level della Dacia Sandero parte da 13.940 euro.