Le auto più vendute in Europa nel 2024: Tesla Model Y cede contro Dacia Sandero

Tesla Model Y lo scorso anno è stata in cima alle classifiche come auto più venduta dell’anno, e non solo in quelle dedicate alle auto elettriche. Tuttavia, il 2024 non è iniziato nel migliore dei modi per la casa automobilistica di Elon Musk, che nei giorni scorsi ha annunciato oltre 14.000 licenziamenti in seguito agli scarsi risultati del primo trimestre dell’anno. A confermare i dati di vendita le classifiche del Q1 del 2024 in Europa.

La classifica delle auto più vendute in Europa a marzo 2024 e nel primo trimestre dell’anno

Nel mese di marzo 2024 la Model Y ha avuto un calo del 42% nelle vendite in Europa, rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nonostante ciò, il SUV elettrico si trova sul gradino più alto del podio con 26.122 immatricolazioni, un brusco calo rispetto alle 45.135 dello scorso anno. Anche in Italia la Model Y è tra le auto elettriche più vendute, nonostante le difficoltà.

Per quanto riguarda le vendite europee a marzo 2024, seguono Volkswagen Golf con 25.423 immatricolazioni, per un aumento del 45% rispetto al 2023 e Dacia Sandero con 25.059 vendite, che registra una crescita del 24,6% rispetto allo scorso anno.

Le cose cambiano se parliamo delle vendite di tutto il primo trimestre 2024 in Europa. In questa classifica Model Y lascia il posto a Dacia Sandero, la più venduta in Europa fino ad ora con ben 70.567 immatricolazioni. Anche in questo caso la seconda posizione spetta a Golf con 63.431 consegne, un aumento del 49,8% rispetto allo stesso periodo del 2023. Tesla Model Y deve accontentarsi soltanto della terza posizione con 57.922 immatricolazioni, per una contrazione del 17,9% rispetto al primo trimestre del 2023.

Insomma, i dati confermano il crollo di Tesla rispetto agli scorsi anni, ma per un quadro completo dovremo attendere i dati finanziari della società che verranno pubblicati nei prossimi giorni.