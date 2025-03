Dacia: il design della nuova city car low-cost prende forma in un nuovo render

Luca de Meo, amministratore delegato del Gruppo Renault, ha annunciato pochi giorni fa l’arrivo della nuova city car elettrica di Dacia. Questo veicolo affiancherà, almeno inizialmente, la Spring, che ultimamente ha visto calare le vendite a causa del suo “legame” con la Cina, in quanto viene prodotta nella Terra del Dragone e, inevitabilmente, colpita dai dazi dell’Unione Europea. Negli ultimi giorni sono fioccati i render che cercano di immaginare il design della nuova city car elettrica, grazie ai primi dettagli emersi.

Dacia: ecco come potrebbe essere la city car elettrica da 18.000 euro

L’ultima interpretazione digitale arriva dal portale francese Auto-Moto. La nuova Dacia, che non ha ancora un nome, si prospetta essere decisamente interessante. Sarà, ovviamente, 100% elettrica e avrà un prezzo di partenza al di sotto dei 18.000 euro, in linea con i prezzi della Spring. A differenza della “sorella”, sarà prodotta in Europa, probabilmente in Slovenia.

Secondo quanto affermato da Luca de Meo, la nuova Dacia elettrica poggerà sulla base della Twingo e arriverà sul mercato in tempi molto brevi: entro 16 mesi. Il design del modello dovrebbe avere linee morbide, mentre per le dimensioni si parla di una lunghezza di circa 3,8 metri. La dotazione, ovviamente, sarà meno ricca rispetto alla Twingo. Ma quanto sarà l’autonomia? Essendo una city car dal costo accessibile, la percorrenza dovrebbe essere “minima”: poco più della Spring. Secondo le indiscrezioni, l’autonomia stimata secondo il ciclo WLTP dovrebbe aggirarsi intorno ai 250 chilometri con una singola carica.

Per quanto riguarda la Spring, questa potrebbe essere destinata esclusivamente ai mercati emergenti, lasciando spazio alla nuova arrivata in casa Dacia. In attesa di scoprire nuove informazioni a riguardo, vi lasciamo il render che anticipa come potrebbe essere il nuovo modello elettrico.