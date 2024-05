Dacia Stepway: ecco come potrebbe essere la nuova low-cost del brand

La casa automobilistica romena aveva annunciato nelle ultime settimane l’intenzione di separare il nome Stepway dal modello Sandero, che dall’inizio del 2024 sta registrando un notevole successo sul mercato, facendolo diventare un modello a sé stante. Da quel momento in poi molti stanno tentando di immaginare come sarà il nuovo SUV compatto dell’azienda, così come la futura generazione di Sandero.

Dacia Stepway: nuovi render cercano di anticipare il design del futuro SUV compatto

Il direttore delle vendite di Dacia aveva dichiarato ai microfoni di Auto-Express l’intenzione di separare Sandero e Stepway: “Stiamo valutando questa strategia, poiché pensiamo ci sia spazio per differenziare i due modelli”. La casa automobilistica romena ha intenzione di realizzare un veicolo di almeno 4,2 metri di lunghezza, tenendosi però al di sotto dei 4,34 metri di lunghezza della Dacia Duster. Secondo alcune voci potrebbe essere la gemella della Renault Captur, che misura appunto 4,23 metri.

Nonostante le pochissime informazioni a disposizione, molti creatori digitali stanno cercando di immaginare come sarà questo SUV compatto. Secondo il render realizzato da Auto-Moto, l’azienda potrebbe osare un po’ di più con questo modello, ispirandosi ai concept Bigster e Manifesto, presentati nel 2021 e 2022.

Anche per quanto riguarda le motorizzazioni ci sono ancora diverse incertezze, ma secondo i media francesi non verrà proposta una versione completamente elettrica. Dovrebbe quindi esserci spazio per una motorizzazione Mild Hybrid da 48 V e una Full Hybrid, così come la sempre presente versione GPL, grazie all’incredibile richiesta di mercato.

La casa automobilistica aveva infatti dichiarato di non volersi sbilanciare con le versioni elettriche dei suoi modelli, aspettando prima che la tecnologia abbia un prezzo accessibile per i suoi clienti. Molto probabilmente sarà proprio la futura generazione di Sandero ad essere proposta sul mercato anche in versione completamente elettrica, sebbene si dovrà attendere almeno fino al 2028. Per quanto riguarda invece Dacia Stepway, il modello dovrebbe debuttare sul mercato nel 2027.