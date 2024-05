Nuova Dacia Sandero: ecco come potrebbe essere la futura generazione

Manca ancora diverso tempo all’arrivo sul mercato della quarta generazione di Dacia Sandero, ma qualcuno già immagina come potrebbe essere. La nuova Sandero è infatti attesa per il 2028 e, come confermato dalla casa automobilistica romena, non sarà soltanto elettrica. La motivazione è semplice: si tratta di una delle auto più vendute in Europa e che nel primo trimestre del 2024 ha superato la tanto chiacchierata Tesla Model Y, che nel 2023 è stata l’auto più venduta al mondo.

La quarta generazione di Dacia Sandero verrà proposta quindi in versioni tradizionali a benzina e GPL, così come in versione elettrica. Tuttavia, Denis le Vot, direttore del marchio, ha dichiarato che il modello a batteria sarà diverso dal modello con motore tradizionale, ma porterà comunque lo stesso nome.

La piattaforma CMF-B EV sarà quindi sostituita dalla AmpR Small, la stessa utilizzata per la Renault 5 E-Tech, soltanto quando i costi di produzione scenderanno fino a quando sarà possibile proporre il modello elettrico a prezzo accessibile sul mercato. Inoltre, la Dacia Spring, che rientra nei nuovi incentivi statali e si può acquistare a prezzo decisamente irrisorio, potrebbe essere sostituita proprio dalla prossima Sandero elettrica.

La Dacia Sandero in versione termica sarà la “gemella” della futura Renault Clio 6, il che consentirà di ridurre i costi di produzione. La casa automobilistica romena ha inoltre intenzione di realizzare un modello Stepway, separandolo dalla Sandero. Questo modello diventerebbe un crossover con lunotto inclinato e un tetto che consentirà di offrire una personalizzazione bicolore. Come detto in precedenza, manca ancora diverso tempo al debutto della nuova generazione di Sandero, ma siamo certi che la casa automobilistica valuterà con attenzione la strategia da intraprendere per non perdere importanti quote di mercato.