Dacia Duster Full Hybrid in promozione: l’affare di agosto a 95 euro al mese

Fa sicuramente colpo la cifra di 95 euro al mese per un SUV ibrido da 155 CV. Suona bene, ma si deve anche leggere tutto il resto. Dacia vuole far brillare il proprio agosto con una promozione sulla Duster Expression Full Hybrid 155, disponibile in pronta consegna con un bonus di 2.000 euro legato al finanziamento.

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La rata mensile parte da 95 euro, ma il piano prevede un anticipo di 7.650 euro e una durata di 36 mesi. A chiudere il contratto, una maxi-rata finale da 17.056 euro: a quel punto il cliente decide se tenersi il SUV o restituirlo, secondo le condizioni di Mobilize Financial Services.

Il TAN fisso è al 3,99%, il TAEG sale al 5,14%. L’offerta è aperta anche ai titolari di Partita IVA, non solo ai privati. Dettaglio non secondario in un segmento dove la clientela professionale conta.

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Detto questo, la promozione ha una scadenza doppia: il 31 agosto 2026 come data limite, ma soprattutto l’esaurimento scorte come vincolo reale. Gli esemplari disponibili sono quelli già presenti presso la rete, e quando finiscono, finiscono, chi aspetta rischia di trovare la vetrina vuota.

Sul piano tecnico, la Duster Full Hybrid 155 porta sotto il cofano un sistema che lavora bene soprattutto nel traffico urbano, dove il motore elettrico si fa carico di buona parte del lavoro. I consumi dichiarati nel ciclo misto arrivano a 4,7 litri per 100 chilometri, con emissioni di CO2 fino a 107 g/km.

L’allestimento Expression è quello che Dacia posiziona nel mezzo della gamma, abbastanza dotato per chi non vuole rinunciare alla tecnologia di bordo, abbastanza contenuto nei costi da restare coerente con il DNA del marchio. Quindi, non è la versione più accessoriata, ma è probabilmente la più equilibrata.

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La rata da 95 euro è il numero pensato per attirare l’attenzione, e per la verità ci riesce. La valutazione vera, però, passa dall’anticipo, dalla maxi-rata finale e dalle spese accessorie che in concessionaria spesso emergono solo a tavoli aperti. Prima di firmare, conviene fare la somma completa.