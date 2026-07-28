Dacia Hipster, prime immagini della versione definitiva prima del lancio

Il futuro quadriciclo elettrico di Dacia conserverà gran parte delle forme mostrate dalla Hipster Concept, limitando le modifiche agli elementi necessari per trasformare il prototipo in un veicolo di serie. A indicarlo sono alcuni brevetti depositati dal costruttore, nei quali compaiono ruote più piccole, finestrini con apertura a compasso e una parte posteriore adattata alle esigenze di omologazione.

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Dacia prepara un quadriciclo elettrico da 10.000 euro con quattro posti

Dacia collocherà il nuovo modello al di sotto della Spring, proponendolo come alternativa economica per gli spostamenti quotidiani. L’abitacolo offrirà quattro posti, mentre la carrozzeria manterrà un’impostazione molto squadrata per utilizzare nel modo più efficace lo spazio disponibile e contenere al tempo stesso gli ingombri esterni.

Passaruota pronunciati e protezioni in plastica continueranno a richiamare il mondo dei SUV, anche se la Hipster sarà pensata soprattutto per la città. Il frontale e il montante centrale conserveranno una colorazione a contrasto, mentre tra gli interventi visibili nei brevetti figurano nuovi catadiottri, un alloggiamento per la targa e un portellone diverso rispetto a quello del concept.

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La vicinanza tra prototipo e modello di serie segue una strada già percorsa dal gruppo Renault con automobili come R5 e Twingo, entrambe rimaste fedeli alle rispettive show car. Nel caso della Hipster, tuttavia, alcune semplificazioni avranno anche la funzione di contenere i costi produttivi e consentire a Dacia di rispettare un prezzo previsto tra 10.000 e 15.000 euro.

L’omologazione nella categoria L7e imporrà una potenza non superiore a 15 kW, equivalenti a circa 20 CV, oltre a una velocità massima di 90 km/h e a un peso limitato a 450 chilogrammi senza considerare la batteria. Rispetto a quadricicli leggeri come Citroën Ami, fermi a 45 km/h, la maggiore velocità consentirà di utilizzare la vettura anche sulle tangenziali e sulle strade urbane a scorrimento rapido.

La produzione dovrebbe svolgersi in Marocco, dove è attesa anche la Fiat Multiplina, indicata come una delle rivali più vicine per dimensioni, impostazione e fascia di prezzo. La scelta di uno stabilimento con costi industriali contenuti aiuterebbe Dacia a mantenere la Hipster più economica della Spring.

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Tra le possibilità ancora da confermare figura l’impiego di batterie agli ioni di sodio, una tecnologia meno costosa rispetto alle tradizionali unità LFP ma caratterizzata da una densità energetica inferiore e da un peso maggiore. L’ex amministratore delegato Denis Le Vot aveva già manifestato interesse per questa soluzione, che potrebbe risultare adatta a un veicolo urbano grazie al costo ridotto e al buon rendimento anche in presenza di temperature particolarmente alte o basse.