Tutto nero, Smart lancia la Black Collection su tutta la sua gamma

Smart aggiorna la gamma e lo fa senza grandi proclami: tre modelli rinnovati, una nuova versione premium e una collezione cromatica che risponde a chi vuole che la propria elettrica sembri un modello di alta classe.

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La novità più sostanziosa è la #5 Premium con trazione integrale. 2.500 euro in più rispetto alla versione a trazione posteriore, che rimane comunque disponibile, e in cambio si ottiene un secondo motore, un impianto audio Sennheiser, sedili anteriori ventilati, sedili posteriori riscaldati rivestiti in pelle Duo, vetri a doppio strato e un’autonomia più generosa.

Smart la inquadra così: la trazione integrale “amplia l’attrattiva del modello nei diversi climi e geografie d’Europa”. Dunque, in parole povere, funziona meglio quando fuori nevica, ed è un elemento che in buona parte del Continente conta.

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La Black Collection interessa invece l’intera famiglia, #1, #3 e #5, nella configurazione Pro+. Si tratta di soli 600 euro di sovrapprezzo per un look monocromatico che gioca su dettagli neri sulla carrozzeria: griglia anteriore, diffusore, minigonne laterali, linea di cintura, barre sul tetto.

Ogni modello ha i propri cerchi specifici. Il #1 monta da 18 pollici in Deep Jade Black, il #3 passa a 19 pollici nella stessa finitura, il #5 sfoggia cerchi Orbit da 19 pollici in nero lucido con elementi in Meta Black e maniglie a scomparsa. La carrozzeria scura e i vetri oscurati sono inclusi nel prezzo base della versione Black. Nell’abitacolo arrivano tre nuove opzioni di finitura, calibrate per non disorientare chi deve scegliere.

I prezzi di ingresso sono definiti. #1 Pro+ Black Collection a 45.150 euro, #3 Pro+ a 47.360 euro, #5 Pro+ a 54.110 euro. La disponibilità sul mercato europeo è partita il 30 luglio, con un rollout progressivo.

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Smart, in definitiva, non reinventa nulla con questo aggiornamento. Il “miglioramento continuo e mirato” citato dal brand è esattamente una questione di correzioni di rotta, non di rivoluzioni. In un segmento elettrico dove la concorrenza, soprattutto cinese, abbassa i prezzi ogni trimestre, puntare sull’estetica e sull’equipaggiamento è una scelta comunque astuta.