Dacia Sandero Stepway Hybrid 155: ordini aperti per il full hybrid accessibile

Parliamo di 20mila euro per un full hybrid da 155 CV. In poche semplici parole, possiamo già attestare come Dacia ci abbia preso gusto a spiazzare il mercato.

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La Sandero Stepway, già best seller in Italia e in Europa senza bisogno di grandi presentazioni, si arricchisce della motorizzazione Hybrid 155, la stessa che il gruppo Renault ha già diffuso su altri modelli. Gli ordini sono aperti. Per la Sandero Streetway, variante più tradizionale, bisognerà aspettare ancora qualche settimana.

Il sistema non è una novità tecnica in senso assoluto, ma su questa piattaforma fa la sua figura. Sotto al cofano convivono un motore quattro cilindri benzina da 1,8 litri e 109 CV e due unità elettriche: un motore da 49 CV e uno starter/generatore ad alta tensione. La potenza di sistema sale a 155 CV.

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La batteria è da 1,4 kWh, piccola, ma abbastanza per quello che serve. Il cambio automatico elettrificato lavora con quattro rapporti dedicati al termico e altri due per le unità elettriche, senza frizione: un’architettura pensata per massimizzare la fluidità in città, dove Dacia promette che si possa viaggiare in modalità puramente elettrica fino all’80% del tempo.

I consumi dichiarati sono 4,2 l/100 km nel ciclo misto per le versioni più efficienti, con emissioni da 96 g/km di CO2. Numeri che, abbinati al prezzo, trasformano la Sandero Stepway in un modello (ancora una volta) decisamente difficile da ignorare.

La gamma Sandero Stepway ora conta quattro motorizzazioni: TCe 110, Eco-G 120, Eco-G 120 automatica, quest’ultima, la prima volta in assoluto che Dacia abbina il GPL a un cambio automatico, e appunto la Hybrid 155. Un ventaglio che copre ogni possibile obiezione dell’acquirente.

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Gli allestimenti disponibili per la Stepway ibrida sono due: Expression a 20.800 euro ed Extreme a 21.900. Mille euro di differenza tra la versione base e quella top di gamma. Un lusso che Dacia si può permettere, quando la base di partenza è già così competitiva.