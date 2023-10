BMW X2 e iX2 2024: motori e caratteristiche dei nuovi SUV Coupé

BMW ha sollevato il sipario sulla nuova generazione del BMW X2 che cresce di dimensioni, diventando un vero e proprio SUV Coupé. Il nuovo modello della gamma BMW viene affiancato dall’inedito BMW iX2, versione elettrica destinata a diventare un riferimento importante per la gamma del costruttore tedesco, in particolar modo in Europa. Il lancio dei due SUV è programmato per marzo 2024. BMW ha, però, svelato tutti i dettagli sulla gamma di motorizzazioni dei nuovi BMW X2 e BMW iX2 2024.

BMW X2 e iX2 2024: quattro varianti per una gamma completa

La nuova gamma del SUV Coupé di casa BMW sarà composta da quattro varianti, tre con motore termico e una con motore elettrico, la BMW iX2. In futuro, però, dovrebbero arrivare ulteriori opzioni per garantire alla clientela la possibilità di scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze.

La BMW X2 2024 sarà commercializzata in tre varianti. Il modello base sarà la sDrive 20i con motore benzina mild hybrid da 170 CV e 240 Nm. In listino ci sarà anche la versione sDrive 18d, con motore diesel da 150 CV e 360 Nm. Si tratta di due motorizzazioni “base” pensate per garantire alla clientela una doppia opzione nella scelta della versione giusta.

A completare la gamma ci sarà la versione sportiva M35i xDrive, con motore benzina senza elettrificazione in grado di garantire una potenza massima di 300 CV e una coppia motrice di 400 Nm. Questa motorizzazione garantisce uno 0-100 km/h di 5,4 secondi per il SUV. Tutte le versioni sono abbinate all’automatico a doppia frizione e sette rapporti.

C’è poi il BMW iX2 con un sistema composto da due motori elettrici, per una potenza complessiva di 313 CV e 494 Nm. Il modello in questione ha uno 0-100 km/h completato in 5,6 secondi, una velocità massima di 180 km/h e un’autonomia compresa tra 417 chilometri e 449 chilometri.

Per il momento, BMW non ha ancora rivelato i prezzi dei suoi nuovi modelli. L’appuntamento è programmato per il primo trimestre del prossimo anno con il lancio commerciale dei nuovi iX2 e X2 2024.

Leggi anche: BMW, colpo di scena sulle endotermiche: “Con noi per altri 10-15 anni”