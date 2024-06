Dacia: svelata la data di debutto della Bigster e altri due modelli

Dacia ha tantissime novità per il futuro, con diversi lanci previsti per i prossimi anni. Tra queste c’è sicuramente la nuova Bigster e la nuova Stepway che, come annunciato dall’amministratore delegato della casa automobilistica romena, si staccherà dalla Sandero. Per quanto riguarda il primo modello, l’azienda ha confermato che il debutto è previsto per il 2025. Durante un evento con gli investitori in Romania, la casa automobilistica ha sottolineato che entro il 2030 punta a raddoppiare il fatturato e a raggiungere un margine operativo del 15%.

Dacia Bigster debutterà nel 2025: altri due modelli in arrivo

La casa automobilistica è leader nel segmento B grazie alla Duster e Sandero, tra le più vendute in Europa. Lo stesso successo intende raggiungerlo nel segmento C con l’arrivo della nuova Dacia Bigster, SUV che abbiamo avuto modo di vedere pochi giorni fa con le prime foto spia del modello. La casa automobilistica ha fatto riferimento anche all’arrivo di ulteriori due modelli, senza però rilasciare ulteriori dettagli. Tuttavia, l’azienda potrebbe riferirsi alla berlina C-Neo e alla Stepway stessa, sebbene il suo lancio è previsto soltanto per il 2027.

Grazie ai lanci di queste nuove vetture, l’azienda punta a raggiungere 1 milione di veicoli venduti entro il 2030, di cui circa un terzo nel segmento C. Per quanto riguarda i modelli elettrificati, Dacia ha sottolineato che la transizione verrà fatta in modo graduale, pur mantenendo una filosofia di prezzi accessibili.

Secondo quanto riferito durante l’evento, il 76% dei clienti del brand romeno arriva dalla concorrenza. Una volta acquisiti, il 68% dei clienti del brand optano nuovamente per un modello Dacia quando cambiano auto. Il rapporto qualità-prezzo è la caratteristica più forte del brand che, grazie anche all’utilizzo di piattaforme e tecnologie del Gruppo Renault, riesce a mantenere prezzi accessibili, proponendo sul mercato comunque veicoli di alta qualità. L’azienda ha anche sottolineato che al momento la Sandero è il veicolo più venduto del brand, che la Duster è il SUV più venduto ai privati, che Jogger, escludendo i SUV, è il veicolo più venduto nel segmento C e che Dacia Spring è il quarto veicolo elettrico più venduto ai privati nei segmenti A e B.