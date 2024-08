Dacia Sandero la più venduta di Luglio 2024 in Europa: la classifica

Ancora una volta Dacia Sandero è l’auto più venduta del mese in Europa. A luglio 2024 ha avuto la meglio su veicoli come Volkswagen T-Roc e Toyota Yaris Cross, mentre Tesla Model Y, sebbene occupi ancora la prima posizione tra le elettriche, ha perso terreno nella classifica generale. Le vendite del settore automobilistico europeo sono salite del 2% rispetto al 2023, per un totale di 1,03 milioni di veicoli. Alcuni paesi hanno registrato incrementi a doppia cifra: la Polonia ha visto un aumento del 19%, il Portogallo ha segnato un notevole +27%, mentre la Slovacchia ha registrato un +12%. Anche altri mercati importanti hanno mostrato segnali positivi: il Regno Unito è cresciuto del 3%, mentre Italia e Spagna hanno entrambe segnato un +5%.

Mercato auto Europa, Dacia comanda ma il record storico è per i SUV: superato il mezzo milione di vendite

Tuttavia, non tutti i paesi hanno seguito questo trend positivo. Alcune delle principali economie europee hanno invece subito una contrazione: la Germania e la Francia hanno entrambe registrato un calo del 2%, mentre la situazione è stata più critica in Belgio, con una diminuzione del 7%. Anche i Paesi Bassi e l’Irlanda hanno visto una flessione, rispettivamente del 4% e del 5%.

I SUV sono stati i veicoli più scelti dagli automobilisti, rappresentando il 54% del totale delle immatricolazioni. In totale sono stati 554.000 i SUV venduti lo scorso mese, registrando un aumento del 6% rispetto allo stesso periodo del 2023. Per quanto riguarda le auto elettriche, sono state immatricolate soltanto 139.300 veicoli, registrando un calo del 6% rispetto al 2023. Nonostante ciò, in Norvegia hanno rappresentato il 92% delle vendite. Per fare un confronto con il Vecchio Continente, in Cina sono state venduti più di 1 milione di veicoli alla spina a luglio 2024. Di seguito le Top 10 delle auto più vendute sul mercato divise per segmenti.

Top 10 generale

Dacia Sandero: 22.398

Volkswagen T-Roc: 19.254

Toyota Yaris Cross: 17.314

Dacia Duster: 15.884

Kia Sportage: 15.531

Toyota Yaris: 15.237

Renault Clio: 15.157

Hyundai Tucson 14.391

Opel/Vauxhall Corsa: 13.938

Volkswagen Golf: 13.924

Top 10 auto elettriche

Tesla Model Y: 9.544

Volvo EX30: 6.573

Volkswagen ID.4: 5.295

Tesla Model 3: 4.694

Skoda Enyaq: 4.346

BMW iX1: 4.305

BMW i4: 4.198

Audi Q4 e-tron: 3.979

MG4: 3.966

Cupra Born: 3.863

Top 10 auto plug-in