Nuova Dacia Duster è stata svelata: foto, novità, design, interni e motori

La nuova Dacia Duster è stata ufficialmente svelata nelle scorse ore da Dacia. Dal punto di vista estetico, la vettura giunta alla sua terza generazione eredita tutti gli elementi stilistici del concept Bigster, la cui produzione è prevista entro il 2025 come versione ampliata della Duster. Le somiglianze includono fari sottili, forma della griglia, luci posteriori triangolari e forme squadrate. Le grandi piastre paramotore e il caratteristico “boccaglio” sulle porte anteriori trasmettono il carattere avventuroso del modello, che sembra più robusto rispetto ai suoi predecessori. Il nuovo Duster aumenterà di dimensioni, migliorando lo spazio interno e la praticità. Dopotutto, queste sono alcune delle caratteristiche più popolari del celebre SUV di Dacia insieme alle sue capacità fuoristrada e alla sua convenienza.

Svelata la nuova Dacia Duster: prime immagini e novità

Secondo Dacia, il passaggio alla piattaforma CMF-B ha creato più spazio all’interno, soprattutto in termini di larghezza nella parte anteriore e spazio per le gambe nella parte posteriore. Inoltre, il pavimento del bagagliaio è più basso e l’apertura del bagagliaio è più ampia e più alta. Anche il vano bagagli è più ampio e più alto e offre fino al 6% di spazio in più (472 litri sotto la copertura del bagagliaio nel nuovo Duster 4×2). Il punto positivo è la soglia di carico in plastica.

Tuttavia, la grande novità all’interno della Dacia Duster 2024 è il cruscotto, che incorpora la strumentazione digitale (una novità per il SUV rumeno, anche se nella versione base continuerà ad essere analogica) e uno schermo centrale da 10,1 pollici rivolto al conducente. Nuovo anche il selettore del cambio automatico, di tipo ‘by-wire’, per liberare il tunnel centrale e offrire maggiore spazio di stivaggio. Anche il volante ha un nuovo design, appiattito nella parte superiore e inferiore, pensato per migliorare il comfort di utilizzo. Per quanto riguarda i materiali, l’interno della Dacia Duster 2024 è dominato dalla plastica dura, ma è pur vero che il design contribuisce a migliorare la qualità percepita e le regolazioni sono buone.

Oltre ai propulsori a benzina turbocompressi, la terza generazione di Duster sarà disponibile anche con varianti elettrificate. Sebbene la maggior parte delle versioni saranno a trazione anteriore, è lecito ritenere che Dacia offrirà anche un’opzione AWD per la nuova Dacia Duster. Il livello di allestimento Hybrid 140 probabilmente rispecchierà la configurazione ibrida plug-in della Renault trovata nella Dacia Jogger.

È costituito da un motore da 1,6 litri senza sovralimentazione e due motori elettrici con una capacità totale di 140 CV. La potenza viene inviata all’asse anteriore tramite un cambio multimodale e l’energia derivante dalla frenata rigenerativa viene immagazzinata in una batteria da 1,2 kWh. I prezzi della Dacia Duster 2024 non sono ancora stati annunciati, ma secondo alcune stime dovrebbero aggirarsi intorno ai 20.000 euro per la versione entry level.