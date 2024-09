I B-SUV più venduti ad Agosto 2024: T-Roc imbattibile, ma Yaris Cross e Duster si avvicinano

Le vendite in Europa, ad agosto 2024, hanno subito un calo del 16%. In particolare a causa delle auto elettriche, crollate del 43,9%. A trainare le vendite sono i B-SUV, che continuano ad ottenere un grande successo sul mercato nonostante i numeri in calo. Secondo gli ultimi dati di Dataforce, le auto vendute lo scorso mese sono state 753.482, in calo appunto del 16% rispetto al 2023 con 899.881 unità. Nonostante tutto, il mercato europeo, dall’inizio del 2024 al 31 agosto, è in aumento dell’1,9% con 8,64 milioni di veicoli immatricolati.

La Top 10 dei B-SUV più venduti in Europa fino ad agosto 2024

Nella classifica dei B-SUV più venduti del 2024 troviamo, come sempre, la Volkswagen T-Roc, che si prepara a debuttare nel 2025 con un nuovo modello. Il B-SUV di Volkswagen ha venduto 11.500 esemplari ad agosto e ben 135.623 dall’inizio del 2024. Segue la Toyota Yaris Cross con 130.278 immatricolazioni, con una crescita del 9,5%, di cui 13.500 unità ad agosto. Conclude il podio la Dacia Duster con 116.781 unità immatricolate dal 2024, in aumento del 5,5% di cui 10.900 soltanto lo scorso agosto.

Nonostante un aumento dell’8,3%, la Peugeot 2008 scivola al quarto posto con 114.937 unità, di cui 8.500 vendute ad agosto 2024. La Ford Puma, che si prepara ad introdurre nella gamma anche una versione elettrica, tiene stretta la sua quinta posizione con 102.566 unità vendute, di cui 8.500 lo scorso mese. Seguono Renault Captur con 96.995 immatricolazioni (7.100 vendute ad agosto 2024), Volkswagen T-Cross con 78.539 unità (6.100 vendute lo scorso agosto) e Skoda Kamiq con 67.942 unità (6.000 vendute ad agosto 2024).

Concludono la top 10 il B-SUV cinese MG ZS, con 67.661 immatricolazioni, che ha registrato una crescita del 36,8% rispetto al 2023, e la Hyundai Kona con 66.585 unità vendute (6.600 ad agosto 2024).