Dacia Sandero regina d’Europa, Tesla Model Y crolla: le auto più vendute in Europa ad Agosto 2024

Dacia Sandero continua ad avere grande successo sul mercato, tanto da avere la meglio anche sulla tanto “temuta” Tesla Model Y. Così come a luglio, anche ad agosto il veicolo della casa automobilistica romena si piazza in prima posizione in Europa. Secondo l’ultimo rapporto di Jato Dynamics, le auto immatricolate in Europa lo scorso mese di agosto sono state 753.482. Si tratta di un calo del 16% rispetto allo scorso anno, quando le unità immatricolate ammontavano a 899.881. Per quanto riguarda il 2024, fino ad ora, sono state immatricolati 8,64 milioni di veicoli, pari ad un aumento dell‘1,9%.

Dacia Sandero ancora regina d’Europa ad Agosto 2024: crollo di vendite per le auto elettriche

Le vendite di auto elettriche sono crollate del 43,9% ad agosto, con soltanto 125.070 veicoli elettrici venduti. Il motivo sarebbe legato alla mancanza di incentivi e prezzi troppo elevati. La quota di mercato dei veicoli elettrici è quindi scesa dal 21,8% dello scorso anno, al 16,6%. A registrare il calo maggiore delle auto elettriche, SAIC, con il -65%, il Gruppo Renault, con il -64%, e Stellantis, con un -52%. Vediamo ora la classifica delle auto più vendute in Europa ad agosto 2024.

Auto più vendute ad agosto 2024 in Europa

Dacia Sandero: 15.653 (+9%)

Tesla Model Y: 13.410 (-38%)

Toyota Yaris Cross: 13.210 (+24%)

Volkswagen T-Roc: 12.853 (-15%)

Renault Clio: 12.180 (-5%)

Dacia Duster: 11.655 (+10%)

Peugeot 208: 10.778 (-32%)

Volkswagen Polo: 10.508 (+26%)

Toyota Yaris: 10.294 (-7%)

Kia Sportage: 10.153 (+11%)

Auto elettriche

Tesla Model Y: 13.410 (-38%)

Volvo EX30: 6.698

Tesla Model 3: 5.557 (-53%)

Skoda Enyaq: 5.445 (-18%)

Volkswagen ID.4: 4.075 (-55%)

BMW iX1: 3.697 (-21%)

BMW i4: 3.487 (-8%)

Volkswagen ID.3: 3.441 (-50%)

Audi Q4: 3.244 (-12%)

Mercedes EQA: 3.213 (-13%)

Auto Plug-in