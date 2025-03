Nelle ultime settimane si parla molto di Dacia e dei suoi piani futuri. Nel 2027 è prevista la nuova generazione di Dacia Spring, mentre si pensa anche ad un nuovo veicolo elettrico low-cost da produrre in Europa. Ma è sul breve termine che la casa automobilistica è concentrata. Il piano di rinnovamento del marchio romeno è stato recentemente delineato da Mihai Bordeanu, Head of Country di Dacia, durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Profit.ro. Il 2025 si preannuncia un anno ricco di novità per la casa automobilistica.

Dacia, nel 2025 altre novità per Bigster, Sandero e Jogger

In primo piano troviamo la Dacia Bigster, già entrata ufficialmente in produzione e pronta ad arrivare nei concessionari europei il prossimo aprile, con le prime consegne già avviate in tutto il continente. “È un modello atteso dai clienti non solo in Romania, ma anche in Europa. Non vediamo l’ora di scrivere un nuovo capitolo nella storia di successo di Dacia”, ha dichiarato Bordeanu parlando del nuovo SUV.

Particolarmente richiesta risulta essere la versione full hybrid della Bigster, che ha registrato il maggior numero di ordini. “Adesso produciamo principalmente motori ibridi perché sono stati i più richiesti. In Europa ci sono oltre 10.000 ordini, in Romania abbiamo superato quota 1.200. Stiamo già producendo il motore 4×4 con cambio manuale, e nei prossimi mesi inizieremo anche ad assemblare le versioni con motore GPL”, ha spiegato il dirigente.

La gamma Bigster si amplierà ulteriormente con l’arrivo della versione 4×4 con cambio automatico, prevista “alla fine di quest’anno o all’inizio dell’anno prossimo”, indicativamente tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Questa configurazione rappresenterà una prima assoluta non solo per Dacia ma per l’intero Gruppo Renault. La sua architettura innovativa combinerà un motore a combustione benzina/GPL con un’unità elettrica posizionata sull’asse posteriore, alimentata da una batteria da 48 volt. Il sistema permetterà al conducente di attivare il motore posteriore quando necessiterà di maggiore trazione e coppia. Secondo le anticipazioni, questa tecnologia dovrebbe essere implementata anche sulla Duster nel corso del 2026.

Il 2025 vedrà anche il restyling di tre modelli fondamentali del marchio: la Sandero, attualmente l’auto più venduta in Europa nel 2024, la Jogger e la Logan. “Saranno presentati quest’anno, in autunno”, ha concluso Bordeanu. Nelle ultime settimane Frank Marotte, vicepresidente e direttore vendite e marketing di Dacia, ha affermato di voler superare il record di vendite nel 2025, puntando successivamente ad 1 milione di veicoli venduti in un anno.