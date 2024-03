Dacia Bigster: il primo sguardo al nuovo SUV – Video del nuovo look

Curiosi di scoprire il look del nuovo SUV Dacia Bigster? Alcuni prototipi camuffati sono stati avvistati in Romania, scatenando l’entusiasmo degli appassionati del marchio.

Questo video ci offre un primo assaggio del design, con linee sinuose e muscolose che promettono un look distintivo e moderno.

Dacia Bigster: un’anima green dal design moderno e distintivo

Dacia Bigster: un nome che suscita grande curiosità tra gli appassionati del marchio. Presentato come concept nel 2021, questo SUV di grandi dimensioni si prepara a debuttare sul mercato nel 2025, posizionandosi al di sopra del Duster nella gamma Dacia.

In linea con la filosofia del nuovo design Dacia, la carrozzeria è realizzata con materiali sostenibili e riciclati. Infatti, il nuovo Bigster si impegna per la sostenibilità nella sua costruzione. Abbandonando i dettagli cromati, il Bigster assume un look più robusto e in linea con lo spirito avventuroso che contraddistingue Dacia negli ultimi anni.

Il Bigster si ispira al concept originale, con linee sinuose e muscolose che gli conferiscono un look moderno e distintivo. La lunghezza di 4,6 metri offre un interno più ampio rispetto al Duster, con la possibilità di ospitare fino a 7 passeggeri. Il frontale è caratterizzato da fari a LED a forma di Y e da una griglia anteriore di grandi dimensioni, mentre il posteriore presenta fanali a LED e un paraurti robusto.

E come saranno gli interni? Sicuramente moderni e tecnologici

Ancora non ci sono immagini ufficiali degli interni, ma ci si può aspettare un design simile al nuovo Duster, con tecnologia moderna e un touchscreen da 10,1 pollici. Il design sarà squadrato e massiccio, in linea con lo stile del SUV.

Piattaforma CMF-B e motori ibridi

Sotto la scocca, il Bigster condivide la piattaforma CMF-B dell’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi con la Duster, seppur con un telaio allungato.

La gamma motori includerà propulsori ibridi: sia mild-hybrid che full-hybrid

Una novità potrebbe essere l’introduzione di un nuovo sistema ibrido più potente dell’attuale 1.4 da 140 CV del Duster. Questo sarà di 1,8 litri con propulsore ibrido completo; un evoluzione del 1,6 litri presente su Jogger e Duster, debutterebbe proprio sulla Bigster e sulla prossima generazione di Renault Clio.

La trazione anteriore sarà di serie, mentre la trazione integrale sarà disponibile come optional.

Prezzo competitivo e debutto nel 2025:

Il prezzo di partenza del Bigster è stimato intorno ai 22.000€, con le versioni top di gamma che potrebbero superare i 30.000€. Il debutto ufficiale è previsto per la fine del 2024, con la commercializzazione che inizierà nel 2025.

Intanto, mentre diamo uno sguardo al nuovo look rimanendo in attesa di ulteriori dettagli, sappiamo che il Bigster si preannuncia come un SUV moderno, ecosostenibile e pronto per l’avventura.