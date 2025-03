Dacia Bigster: con questo kit si trasforma in un mini camper

Dacia sta lavorando a molte novità, tra cui la Bigster. Oltre ad offrire tante novità smart, il SUV della casa automobilistica rumena avrà anche una versione 4×4. Non possono quindi mancare kit per vivere esperienze di campeggio con tutto il comfort possibile. Grazie al sistema Pack Sleep, la nuova Bigster può trasformarsi in un vero e proprio mini camper.

Dacia Bigster può diventare un perfetto mini camper con il kit per il campeggio

Parte della linea accessori InNature, il Pack Sleep è pensato per la massima praticità: un box multifunzione che funge da ripiano e vano portaoggetti si trasforma in soli 2 minuti in un comodo letto matrimoniale, con misure di 190 x 130 cm. Parliamo di un investimento di poco più di 2.100 euro che amplia notevolmente le possibilità di utilizzo del SUV.

Ma non finisce qui, perché a disposizione ci sono altri accessori come il kit di tende oscuranti, disponibile a 246 euro, che copre tutti gli 8 vetri garantendo privacy senza compromettere la ventilazione, grazie alla possibilità di abbassare i finestrini anche con le tende installate.

Per chi cerca il massimo spazio, la tenda da portellone a 465 euro rappresenta la soluzione ideale. Questa si collega al retro del veicolo e crea un ambiente abitabile di 210 x 220 cm con un’altezza interna di 170 cm: uno spazio perfetto per ospitare fino a tre persone e allestire una zona giorno con tavolino e sedie da campeggio. Una soluzione, decisamente più comoda di una tenda “normale”, pensata per chi ha bisogno di maggior spazio.