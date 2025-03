Dacia, con la nuova Bigster esordiscono tante novità smart

In un mondo in cui la mobilità connessa è ormai all’ordine del giorno, Dacia non si fa trovare impreparata. Con il debutto del Bigster, il nuovo SUV che fa il suo ingresso nel segmento C, la casa rumena non solo punta su motori elettrificati, ma offre anche un’esperienza utente digitale che è un passo avanti.

Non stiamo parlando di fantascienza, ma di applicazioni smart che trasformano il tuo cellulare in una vera e propria centrale di comando per la tua auto. Parliamo di My Dacia, Dacia Media Control, Dacia Map Update, Dacia Guide, e compagnia bella, che rendono il tuo veicolo non solo “intelligente”, ma quasi un’estensione del tuo smartphone. E non è finita qui: Dacia ha messo in pratica il concetto di “auto connessa” per un’esperienza di guida personalizzata e super comoda.

Iniziamo con My Dacia, che è praticamente la chiave per entrare nel mondo digitale della tua auto. Con questa app, puoi controllare tutto dal tuo smartphone, come il chilometraggio, il livello di carburante, la batteria e l’autonomia. Ma non finisce qui. Se sei un fortunato possessore di una Dacia Spring, la tua app ti permette anche di gestire la ricarica programmata e precondizionare l’abitacolo. Sì, hai capito bene, non solo monitoraggio in tempo reale, ma anche gestione smart per il massimo della praticità. E per quelli che dimenticano sempre la manutenzione, My Dacia si occupa di tutto: promemoria per i controlli e la manutenzione, in modo che il tuo veicolo non ti faccia mai brutti scherzi. Puoi anche attivare le luci e il clacson a distanza. Così, se ti scordi dove hai parcheggiato, trovi la tua auto in un batter d’occhio.

Dacia Media Control è il tuo copilota digitale, con il quale puoi gestire la navigazione, il Waze, Google Maps e via dicendo, il tutto comodamente dal display. Non mancano le funzioni di sicurezza, come le chiamate in vivavoce, i widget con consumi e Eco Score per ottimizzare l’efficienza dei modelli ibridi ed elettrici. E per non farci mancare nulla, puoi anche ascoltare la radio o i tuoi brani preferiti mentre guidi, grazie all’integrazione con le app di streaming. Dacia Map Update, inoltre, permette di scaricare gli aggiornamenti delle mappe direttamente sul telefono, senza bisogno di USB o SD. Così, il tuo sistema di navigazione sarà sempre al passo con i tempi.

Dimentica il vecchio manuale cartaceo. Con Dacia Guide, hai un manuale utente interattivo che ti dice tutto quello che devi sapere sulla tua auto. Puoi esplorare ogni dettaglio del veicolo e, se ti serve, scansionare i vari elementi con la fotocamera del telefono per ottenere spiegazioni immediate. E, ovviamente, c’è la lista delle spie luminose per non farti mai trovare impreparato.

Con Dacia AR, puoi sfruttare la realtà aumentata per ottimizzare gli accessori o anche solo per misurare il bagagliaio. E per i lunghi viaggi, Dacia Travel Companion sarà il tuo nuovo migliore amico: analizza i tuoi segnali di affaticamento, ti suggerisce fermate e ti guida nei percorsi più adatti a te. In poche parole, la casa automobilistica sta trasformando ogni viaggio in un’esperienza più intelligente, connessa e divertente.