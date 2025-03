Dacia C-Neo: sarà così la rivale della Volkswagen Golf?

L’avanzata delle auto cinesi ha messo Dacia, e non solo, in allerta. Il marchio leader in Europa nel mercato delle vetture economiche non intende però cedere facilmente. Per questo motivo sta sviluppando numerose novità che debutteranno nei prossimi anni, molte delle quali completamente inedite nella gamma, per contrastare efficacemente i brand cinesi sbarcati in Europa.

Il 2025 sarà molto importante per Dacia, che sta completando il restyling di due modelli fondamentali: Sandero e Jogger. Entrambi riceveranno un aggiornamento del design esterno, delle dotazioni tecnologiche e delle motorizzazioni. Le foto spia circolate recentemente confermano che i progetti sono in fase avanzata. Ma le novità non finiscono qui, perché presto il marchio rumeno entrerà nel segmento C, una delle più importanti in Europa, con quella che al momento è conosciuta come C-Neo.

Dacia C-Neo: ecco come potrebbe essere la nuova compatta di Segmento C

La casa automobilistica sta infatti lavorando su una compatta, “fratello maggiore” della Sandero, la cui importanza è cresciuta dopo la decisione di Renault di interrompere la commercializzazione della Megane con motori termici. Al tempo stesso andrà a riempire quel vuoto che lascerà la Ford Focus, che andrà fuori produzione il prossimo novembre. Questo piano ha allarmato non solo marchi come Citroën e Skoda, ma anche i nuovi brand cinesi come MG, consapevoli della minaccia rappresentata da questo nuovo modello, previsto per il 2026.

Basata sulla piattaforma CMF-B, con una lunghezza di circa 4,40 metri, la Dacia C-Neo offrirà una gamma di motorizzazioni elettrificate. Monterà il motore 1.2 TCe del Gruppo Renault e sarà disponibile in versioni benzina, ibride e l’immancabile GPL. Non è escluso anche l’utilizzo del motore 1.8 Full Hybrid da 155 cavalli, utilizzato sulla Bigster.

A differenza di tanti altri costruttori, che spingono maggiormente verso l’elettrico, Dacia continuerà a puntare su motori termici e ibridi, una scelta che potrebbe rivelarsi vincente, andando a soddisfare tutte le esigenze dei consumatori. Il lancio è previsto alla fine del 2026, con un prezzo che sarà determinante per il successo del modello, anche se è ancora presto per fare previsioni precise.