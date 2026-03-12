Nuova Dacia Striker: ecco come sarebbe la variante fastback

Dacia ha presentato ufficialmente la Striker il 10 marzo, durante l’evento dedicato al piano strategico del gruppo Renault guidato da François Provost, svelando per la prima volta le forme del crossover che fino a pochi giorni fa era noto soltanto con il nome in codice C-Neo. Il modello si posiziona un gradino sopra la Bigster, dal quale eredita l’impostazione generale crescendo di circa 5 centimetri fino a raggiungere i 4,62 metri di lunghezza, e rappresenta il passo più ambizioso compiuto finora dal marchio rumeno verso segmenti di mercato tradizionalmente fuori dal suo perimetro.

La Dacia Striker avrà anche una variante fastback? In alcuni mercati avrebbe successo

La presentazione ha però lasciato diversi aspetti ancora in sospeso. Gli interni non sono stati mostrati, anche se è ragionevole ipotizzare un’impostazione vicina a quella della Bigster, e mancano ancora i dati sulla capacità del bagagliaio e i dettagli completi della gamma motori. Dacia ha indicato giugno come momento in cui il modello verrà svelato integralmente, mentre per ora si può immaginare che al vertice dell’offerta trovi posto lo stesso sistema full hybrid da 155 cavalli già introdotto sul Bigster.

Secondo quanto riportato da L’Automobile Magazine, attorno alla Striker starebbe prendendo forma anche l’ipotesi di una seconda variante di carrozzeria, pensata per quei mercati dove una silhouette più filante e più vicina al concetto di berlina continua ad avere un suo pubblico. Non si tratterebbe di una classica tre volumi ma più probabilmente di una soluzione fastback, con linea del tetto discendente e un’impostazione più moderna rispetto a modelli come la Logan, che in diverse aree dell’Europa orientale e in Paesi come Tunisia e Marocco continuano ancora a trovare spazio.

Resta da capire se questa eventuale variante entrerebbe nella gamma Dacia o se potrebbe essere proposta con marchio Renault. Una fastback con il logo Renault avrebbe senso infatti in mercati come la Turchia o il Medio Oriente, dove il brand francese ha una presenza commerciale più strutturata e dove una carrozzeria di questo tipo risponderebbe a preferenze locali ancora legate alla forma tradizionale della berlina. Per il momento si tratta di ipotesi, con le scelte definitive che dovrebbero emergere nei prossimi mesi man mano che il progetto prenderà forma. Durante l’evento, Dacia ha anche confermato che entro la fine del decennio saranno in gamma quattro modelli elettrici.