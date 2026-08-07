Cupra Raval, aperti gli ordini in Italia per la piccola elettrica da Barcellona

La Cupra Raval, con un nome preso in prestito da uno dei quartieri più vivaci di Barcellona è ordinabile in Italia, e il prezzo d’attacco non è esattamente da city car come tutte le altre.

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Quattro mesi dopo l’anteprima, Cupra apre gli ordini con una gamma già articolata. La piattaforma è la MEB+, condivisa con Skoda Epiq, Volkswagen ID. Polo e ID. Cross, con il gruppo non bada a economie di scala. Il vestito, però, è tutto Raval: fiancate muscolose, retrotreno bombato, un frontale che non passa inosservato.

La Edge Plus porta 211 CV, batteria da 52 kWh e autonomia WLTP fino a 446 km. A listino starebbe a 38.120 euro, ma in promozione scende a 31.950, offerta valida fino al 31 agosto 2026. Di serie ci sono climatizzatore bi-zona, Keyless Advanced con Digital Key, sensori di parcheggio, funzione Vehicle-to-Load e impianto audio Sennheiser. Chi vuole i sedili sportivi aggiunge 1.200 euro per il pacchetto Immersive Design. La vernice Plasma cangiante e i cerchi Vandal Copper da 19 pollici completano l’identità visiva.

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Poi ci sono le VZ, con 226 CV e la stessa batteria da 52 kWh. Autonomia leggermente inferiore, 379-440 km secondo WLTP, ma dotazione decisamente più corposa.

La VZ Century parte da 37.950 euro (a listino 44.120). Fari Matrix LED, tetto panoramico, DCC Sport, e-Launch, differenziale elettronico a slittamento limitato. Dentro, proiezioni dinamiche sui pannelli porta anteriori e sedili in pelle vegana Feel Design. Fuori, la vernice opaca Century Bronze e i cerchi Machined Icon Copper da 19 pollici.

La VZ Manganese, a 39.950 euro (a listino 47.770), eredita la dotazione della Launch Edition e aggiunge Drive Pack con ADAS avanzati, Top View Camera 360°, Remote Park Assist, Winter Pack con sedili e volante riscaldabili, navigatore integrato e predisposizione per il gancio traino. I sedili CUP Bucket in tessuto 3D Knitting, i cerchi Rebel Sulfur Green da 19″ e la vernice Manganese Matt raccontano di un’auto che sa esattamente chi vuole essere.

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I consumi dichiarati da Cupra oscillano tra 13,6 e 16,2 kWh/100 km a seconda della configurazione. Numeri nella norma per la categoria, niente di trascendentale.