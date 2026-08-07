Nuova Mercedes GLA 2026: ecco tutte le novità rispetto al vecchio modello

La nuova Mercedes GLA cresce nelle dimensioni e cambia tecnologia, motori e autonomia rispetto alla generazione precedente e alla EQA.
Francesco Armenio Autore Automotivedi
Published Updated
Mercedes GLA 2026

La nuova Mercedes GLA cambia profondamente rispetto alla generazione precedente e, per la prima volta, raccoglie anche l’eredità della EQA elettrica. Il SUV compatto nasce sulla piattaforma MMA e debutta inizialmente con motori a batteria, mentre le versioni benzina mild hybrid arriveranno all’inizio del 2027. In Germania la GLA 200 elettrica parte da 48.599 euro, mentre il listino italiano non è ancora stato comunicato e potrebbe risultare leggermente superiore.

Advertisement

Nuova Mercedes GLA 2026, cosa cambia rispetto alla generazione precedente

Vista frontale della nuova Mercedes GLA 2026 elettrica su strada

La carrozzeria raggiunge circa 4,57 metri di lunghezza, contro i 4,41 metri della GLA uscente, mentre la larghezza passa da 1,83 a circa 1,87 metri. L’altezza diminuisce leggermente rispetto agli attuali 1,62 metri e il passo cresce di 61 millimetri, aumentando soprattutto lo spazio disponibile per chi siede dietro. Il cambiamento è quindi più consistente di un semplice restyling e modifica anche le proporzioni del SUV.

La maggiore lunghezza non porta però automaticamente più spazio nel bagagliaio posteriore. La nuova GLA elettrica offre 410 litri, mentre l’attuale versione a benzina arriva a 425 litri e le diesel a 427 litri. Sulle elettriche compare però un vano anteriore da 107 litri, assente sulla precedente GLA e sulla EQA, che permette di sistemare separatamente cavi di ricarica e piccoli bagagli.

Advertisement
Mercedes GLA 2026

Il salto tecnologico è ancora più evidente nell’abitacolo. L’attuale GLA utilizza un display centrale da 10,25 pollici, mentre la nuova generazione passa a 14 pollici e può aggiungere un secondo schermo da 14 pollici davanti al passeggero, affiancato al quadro strumenti da 10,25 pollici. Il nuovo MBUX integra inoltre intelligenza artificiale e servizi Google, trasformando la plancia rispetto alla configurazione a doppio display dell’attuale modello.

La GLA 200 elettrica sviluppa 224 CV e utilizza una batteria LFP da 58 kWh, mentre la GLA 250+ sale a 272 CV con accumulatore NMC da 85 kWh. La GLA 350 4MATIC raggiunge 354 CV attraverso due motori e la trazione integrale. La 250+ arriva fino a 657 km WLTP, circa 100 km in più della EQA 250+, che raggiunge 561 km con una batteria utilizzabile da 70 kWh.

SUV Mercedes GLA 2026 elettrica

Il miglioramento rispetto alla EQA riguarda soprattutto la ricarica. La vecchia elettrica si ferma a 100 kW in corrente continua, mentre l’architettura a 800 volt della nuova GLA raggiunge 320 kW e può recuperare energia sufficiente per circa 270 km in dieci minuti.

Advertisement

Cambia infine la struttura stessa della gamma. L’attuale GLA italiana offre benzina mild hybrid e diesel, con potenze comprese tra 116 e 190 CV nelle versioni convenzionali, mentre la nuova generazione parte dall’elettrico e aggiungerà successivamente motori benzina a 48 volt. Il diesel non dovrebbe tornare nella nuova gamma, che sarà quindi composta solo da versioni elettriche e benzina mild hybrid.

LinkedInTelegramWhatsApp