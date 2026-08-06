Il Qashqai fa 1.980 km con un pieno: il SUV Nissan firma il Guinness

Segnati ben 1.980 chilometri con 55 litri di benzina, quindi, un solo pieno, dalla Colombia caraibica a un record ufficiale firmato Guinness World Records. Il Nissan Qashqai e-POWER di terza generazione, oltre a battere un primato, ha ridisegnato il concetto stesso di autonomia per un SUV ibrido non plug-in.

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La prova si è svolta tra il 14 e il 17 luglio 2026, con partenza da Bogotá e arrivo sulla costa caraibica. Decisamente non delle condizioni artificiali costruite a tavolino, ma traffico reale, fondi stradali variabili, escursioni climatiche. I giudici del Guinness hanno seguito ogni fase in modo indipendente, certificando il risultato come il viaggio più lungo mai percorso da un SUV elettrificato non plug-in REEV.

La storia, in realtà, comincia dal powertrain. Il sistema e-POWER funziona in modo radicalmente diverso da un ibrido tradizionale. Le ruote sono mosse esclusivamente dal motore elettrico, mentre il termico non ha accesso diretto alla trasmissione. Il suo unico compito è generare energia, che l’inverter distribuisce alla batteria, al motore elettrico o a entrambi secondo necessità.

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Il risultato pratico è una risposta al pedale identica a quella di una full electric, erogazione immediata, coppia lineare, nessuna interruzione nella progressione, senza che il guidatore debba mai preoccuparsi di trovare una colonnina.

La terza generazione di e-POWER, introdotta in Europa nel 2025, è il prodotto di una riprogettazione profonda. Il nuovo sistema modulare 5-in-1 compatta in un’unica soluzione motore elettrico, generatore, inverter, riduttore e moltiplicatore, riducendo peso e ingombri. Abbinato alla frenata rigenerativa ottimizzata, il risultato sono consumi WLTP dichiarati di 4,5 l/100 km, 22,2 km per litro, con un miglioramento del 12% rispetto alla generazione precedente. L’autonomia WLTP con il serbatoio da 55 litri supera i 1.200 km. Il record colombiano va a 1.980 km, molto di più, in condizioni di marcia reale.

Non è la prima volta che il Qashqai e-POWER si mette alla prova su distanze estreme. Prove analoghe erano già state condotte nel Regno Unito e in Tasmania, con risultati che avevano già fatto parlare della tecnologia Nissan oltre i confini del settore. Il primato sudamericano aggiunge un capitolo nuovo, e probabilmente non sarà l’ultimo.