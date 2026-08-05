Niente teaser digitali: Smart svela la nuova #2 a colpi di street art

Smart ha scelto i muri delle città per svelare la sua prossima auto. Non abbiamo visto un teaser digitale, ma dei murales giganti a Berlino, Parigi, Shanghai, Hong Kong, Buenos Aires e Melbourne. La Smart #2 è ancora tecnicamente “in arrivo”, ma chiunque sia passato per certi quartieri ha saputo per primo com’è fatta.

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Il debutto ufficiale è fissato al Salone dell’Auto di Parigi nell’ottobre 2026. Nel frattempo, la street art fa il lavoro dei comunicati stampa.

Le immagini mostrano una biposto verticale, con sbalzi cortissimi e un abitacolo alto che richiama senza ambiguità le proporzioni della Fortwo. Smart vuole che tu riconosca il DNA, ma vuole anche che tu veda dove si è spostata verso l’alto.

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Angoli arrotondati, parafanghi larghi, una linea di cintura pronunciata più muscolosa del solito. Le firme luminose LED a tutta larghezza, sia davanti che dietro, compaiono con una coerenza tale da escludere qualsiasi lettura artistica libera: quello che vedi sui muri è, con ogni probabilità, quello che vedrà il concessionario.

L’influenza della concept è ancora riconoscibile nelle fiancate levigate, nel tetto fluttuante, nell’ampia superficie vetrata. La filosofia “Change of Perspectives” del marchio, già annunciata come guida progettuale, si traduce qui in un passo allungato e in proporzioni che promettono più spazio interno di quanto le dimensioni esterne lascino intuire.

L’anteprima degli interni aveva già mostrato un sedile anteriore a panchina, superfici traslucide e materiali che non si vergognano a stare vicino a certi concorrenti premium. La Fortwo originale non aveva questo genere di ambizioni.

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Sul piano tecnico, Smart conferma la piattaforma elettrica dedicata e la vocazione urbana a due posti. Tutto il resto è ancora nebbia controllata: le stime sull’autonomia parlano di circa 300 km, ma tempi di ricarica, potenze esatte e specifiche delle batterie restano fuori dal comunicato ufficiale. Il prezzo europeo atteso si aggira intorno ai 20.000 euro, con le prime consegne previste per il 2027.