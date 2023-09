Cupra DarkRebel: quando i sogni diventano realtà

Al Salone di Monaco non manca la Cupra. Dopo averle presentate in primavera, la Tavascan, il primo suv a trazione 100 per cento elettrica del marchio iberico nato da una costola di Seat, e l’ibrido plug-in Terramar vengono esposte anche per il pubblico tedesco. Il piatto forte è costituito dalla Raval, la citycar a zero emissioni finora mostrata solo nel concept UrbanRebel. Ma al di là dei progetti canonici trova spazio pure un esercizio stilistico, realizzato in sinergia con oltre 270 mila utenti. Ai fan della Casa è stato chiesto di esprimersi su quale stile conferire e il risultato è la Cupra DarkRebel. Al fine di fidelizzare la clientela alle creazioni della compagnia, l’azienda ha cercato di sentire l’opinione degli internauti sul lavoro da eseguire.

Cupra DarkRebel: l’auto voluta dagli utenti

Quanto esisteva esclusivamente in formato virtuale, ora prende vita, sotto forma del veicolo mostrato in anteprima nei teaser qui visibili. Passare dalla versione “virtuale” alla riproduzione reale ha implicato un dispendio di energie notevole. Alla direzione del team è stato messo Manel Garcés, che non nasconde le difficoltà incontrate lungo lo sviluppo. Si sono adoperati in stretta sinergia coi progettisti della controparte digitale perché desideravano eseguire il miglior risultato possibile. Avevano in mente di andare vicino alla versione desiderata dagli internauti, di dare forma a un modello fedele all’originale.

L’opinione degli internauti conta parecchio e, di conseguenza, hanno usato i migliori strumenti a disposizione del gruppo Volkswagen, oltre a operare fianco a fianco con designer per gli esterni, gli interni e le finiture. Il risultato finale lo si è ottenuto pure con risorse esterne, impiegate in settore pure parecchio lontani. Il fiore all’occhiello consiste, senza se e senza ma, nell’Hyper Configurator, un sistema basato sull’Unreal Engine, un motore grafico di straordinaria precisione. Adoperato dalle software house con i videogame di ultima generazione, l’UE ha concesso l’opportunità di definire i minimi dettagli.

La Cupra confida di aver svolto un buon operato con la Dark Rebel, apprezzato dal pubblico atteso in quel di Monaco. Esposta il 3 e il 4 settembre 2023 presso lo standard del brand, non sembra esserci l’intenzione di metterla sul mercato. Salvo clamorosi ripensamenti resterà un esperimento unico. Una volta lasciata la città bavarese l’esemplare sarà presumibilmente esposto in ulteriori kermesse, sebbene i portavoce abbiano evitato di fornire delle indicazioni precise in merito. E a voi piacerebbe se una macchina del genere uscisse? La andreste a ordinare? Di personalità ne avrebbe in abbondanza!