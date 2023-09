Jaguar, “la nuova berlina elettrica sarà una bomba”: sostituirà la XJ

In un primo momento sembrava che la Jaguar avesse in mente di introdurre sul mercato due nuove crossover di lusso dopo la GT prevista nel 2025. Un rumor anche plausibile, data la forte richiesta di vetture a ruote alte. Con l’obiettivo di vendere 4 mila unità all’anno su scala mondiale, il Costruttore di Coventry avrebbe avuto pure dei buoni motivi per muoversi in tale direzione. Tuttavia, ha dei piani differenti, come riporta ora al magazine Autocar una fonte anonima. Secondo l’insider l’azienda ha avallato sì l’uscita di tre new entry nei prossimi anni, differenti, però, dallo scenario finora descritto.

Successivamente alla gran turismo verrà il turno di una berlina elettrica e di un suv, destinati a uscire con almeno un anno di distanza l’uno dall’altro. Lo sport utility richiamerà l’aspetto di una Bentley Bentayga. A fare notizia non è, però, tanto lei, quanto semmai la berlina a zero emissioni, la quale raccoglierà il testimone ceduto dalla XJ, almeno a livello spirituale. Perché, alla pari delle sue due sorelle, sarà un progetto concepito ad hoc, privo di punti in comune con i predecessori.

Jaguar XJ: come sarà la nuova berlina elettrica che andrà a prenderne il posto

Gli esterni saranno contraddistinti da un approccio minimalista, dove nella zona anteriore figureranno dei fari a LED ultrasottili posizionati in un nuovo schema distintivo attorno a una struttura in stile griglia, avente mero scopo estetico, che sarà un trait d’union del prossimo corso. Con un angolo di quasi 90 gradi sarà unito ad un cofano ampio e sporgente, il più lungo di qualsiasi Jaguar fin qui realizzata. Anche lei avrà un tetto “fluttuante” ottenuto dai montanti A e B neri, cerchi in lega da 22 pollici dal design distintivo e una generosa tavolozza cromatica, impreziosita dalle tinte oro e argento. Per quanto riguarda, invece, il posteriore, le fessure ultrasottili attraverseranno l’ampia arcata, “invisibili” quando l’auto sarà spenta.

Mentre mancherà il lunotto del “lato B”, la visibilità della Jaguar sarà garantita da uno schermo “a specchio” digitale collocato alla base del parabrezza. Invece dei classici specchietti anteriori tradizionali, saranno implementate delle telecamere compatte. Uno dei principali punti interrogativi verte sugli interni, se verranno ridotti allo stretto essenziale o se, al contrario, vi saranno delle chicche degne di nota. Con ogni probabilità limiterà i pulsanti sul volante, che avrà dietro un elegante display digitale per gestire le funzioni di infotainment.

La gestione del climatizzatore e dell’impianto sonoro sarà adibita a un touchscreen compatto presente sulla consolle centrale. I passeggeri posteriori avranno l’impressione di trovarsi in un vero salotto, con parecchio spazio per testa, gambe e gomiti. E non solo: sul retro dei sedili anteriori verranno installati degli schermi individuali deputati all’infotainment, i finestrini saranno provvisti di tendine e i sedili conteranno su porte di ricarica USB-C.