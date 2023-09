Renault Scenic E-Tech al debutto: via la mimetica

Ci separano solo poche ore dal debutto della nuova Renault Scenic E-Tech, in programma al Salone di Monaco lunedì 4 settembre. Sarà lei il pezzo forte della line-up della Losanga, che non poteva lasciarsi sfuggire l’opportunità di partecipare a una delle principali kermesse europee del calendario europeo. Quando ci restano giusto poche ore al reveal ufficiale arriva un teaser succoso, ritraente il frontale della new entry nel portafoglio prodotti. Dopo di lei verrà il turno della Grand Kangoo, in uscita il 5 settembre.

La Renault Scenic E-Tech non lascia spazio all’immaginazione nel reveal

L’immagine pubblicata in rete è, al solito, scura, tuttavia mostra degli interessanti dettagli, quali i fari a LED divisi e la griglia coperta con un motivo speciale. Pizzicata già in precedenti occasioni nei test su strada, fase cruciale per il collaudo delle novità a quattro ruote, lo scatto non coglie di sorpresa. Il veicolo prenderà le distanze dalla silhouette dei minivan dei suoi predecessori, in favore di un assetto da crossover evoluto, avente una lunghezza di 4.490 mm, tali da ospitare una spaziosa cabina a cinque posti. In una nota ufficiale, l’azienda d’oltralpe la definisce come la prima vettura di serie a incarnare la strategia di sviluppo sostenibile adottata dal brand, incentrato su tre pilastri: l’ambiente, la sicurezza e l’inclusione.

Sebbene eviti di soffermarsi nei dettagli, probabilmente si ricorrerà a numerosi materiali sostenibili all’interno e risponderà presente all’appello pure la tecnologia di ultimo grido del conglomerato. Stando alle ricostruzioni di fonti vicine al quartier generale, la Renault Scenic E-Tech adotterà il pianale CMF-EV, andandosi a collocare un gradino sopra alla sorella Megane E-Tech. Che dispone esclusivamente della trazione anteriore, mentre la Scenic punta sull’AWD (trazione su quattro ruote) a doppio propulsore elettrico per una potenza combinata di 394 CV, gli stessi della Nissan Ariya, da cui eredita parecchio.

La Renault Scenic E-Tech è a un passo dal reveal mondiale. Stabilirà un deciso cambiamento rispetto all’attuale proposta, in favore di uno stile nelle corde del grande pubblico. Le ruote alte, si sa, dettano legge e i piani alti confidano di essere ripagati dalla decisione intrapresa. Il rischio di offrire un modello troppo simile al resto della gamma è concreto, anche perché la concorrenza è folta e agguerrita. Ma dubitiamo il centro stile commetta l’errore di proporre un semplice clone di qualcosa di già vista. Oltre alla Grand Kangoo, lo stand bavarese conterà sulle altre new entry come la Rafele, l’Espace e l’Austral.