Taglia lo specchietto di una Ferrari con una motosega e rischia una causa

Solo una piccolissima parte di automobilisti può permettersi una Ferrari. La maestria artigianale italiana applicata nei motori costa, infatti, tantissimo, ben oltre le disponibilità dei comuni mortali. Ciononostante, c’è chi per “acchiappare” qualche like in più è disposto a rovinarle. L’utente del filmato ha avuto la poco brillante idea di mutilare uno degli specchietti retrovisori con la motosega. Sarebbe davvero interessante scoprire cosa gli sia passato per la testa. Con ogni probabilità l’obiettivo era di registrare numeri da capogiro sui social, ma, suo malgrado, ha fatto male i conti.

Ferrari, il retrovisore che non piaceva a un uomo armato di sega elettrica

Difatti, ora rischia di ricevere una querela da parte del Cavallino Rampante. Il codice non scritto della Casa proibisce nel modo più assoluto azioni del genere. Ecco perché la situazione andrà tenuta monitorata. Al momento, nessun portavoce dell’azienda ha rilasciato dichiarazioni in merito. Ma l’attenzione riposta nell’immagine proiettata all’esterno lascia presagire delle questioni spinose all’orizzonte. Forse il ciclone sta diventando un uragano e il materiale raccolto servirà a punire l’acquirente.

Sebbene in rete non sia mai uscita nessuna documentazione a riguardo, è risaputa l’applicazione della compagnia di un rigoroso codice etico. Azioni quali vendere la vettura nel giro di breve o essere protagonisti in un incidente sono comportamenti puniti con provvedimenti esemplari dal produttore emiliano. Persino i VIP che si sono resi autori di gesti del genere hanno pagato a caro prezzo la loro avventatezza. Difficilmente verrà adottato un approccio moderno nei confronti dell’utente.

Gli giocano, peraltro, contro le parole provocatorie scritte in calce al filmato rilasciato su Tik Tok: “Never let anyone tell you you cant cut your ferrari mirrors off”. Tradotto: “Non permettere a nessuno di dirti che non puoi rimuovere gli specchietti di una Ferrari”. Delle dichiarazioni che hanno tutta l’aria di un guanto di sfida lanciato verso il Costruttore stesso.

La clip condivisa sul web è andata bene in quanto a numeri. Attualmente i like sfiorano i 580 mila , tuttavia non credete che sia un plebiscito in favore del cliente. Parecchi internauti si sono scagliati contro di lui. Procurarsi un esemplare della Rossa è un onore riservato giusto a un gruppo selezionatissimo di eletti; perciò, l’atto sovversivo ha fatto storcere il naso ai fan. Oltretutto, nella migliore delle ipotesi sostituire uno specchietto con uno equivalente costa almeno 2 mila euro. Una spesa importante ma non abbastanza da portare a più miti consigli l’autore del “crimine”.