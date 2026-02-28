BMW X3 M e X4 M di nuova generazione promettono prestazioni ancora più estreme

BMW continua a portare avanti passo dopo passo la propria strategia Neue Klasse, destinata a ridefinire l’intera gamma elettrica del marchio nei prossimi anni. Dopo il debutto della nuova iX3, che ha inaugurato questa nuova fase tecnologica, la casa automobilistica bavarese prepara ora l’espansione dell’offerta con modelli destinati ai segmenti più strategici. Tra questi spicca la futura BMW iX4, pronta a tornare in scena anche in una variante ad alte prestazioni che potrebbe raggiungere livelli di potenza davvero sorprendenti.

BMW prepara le nuove X3 M e X4 M elettriche con potenze fino a 800 CV

Negli ultimi mesi BMW ha progressivamente ridotto la presenza dei suoi SUV coupé tradizionali. I modelli X4 e X6 hanno infatti concluso il proprio ciclo legato ai motori termici, ma questo non significa un addio definitivo. Almeno per quanto riguarda la X4, il ritorno appare ormai certo.

La nuova generazione arriverà infatti esclusivamente in versione elettrica e adotterà la denominazione iX4. Il modello condividerà gran parte dell’architettura tecnica con l’iX3, inclusa la piattaforma Neue Klasse e il nuovo linguaggio stilistico introdotto dalla casa tedesca. Grazie a una carrozzeria più filante e aerodinamica, il SUV coupé potrebbe persino garantire un’autonomia superiore.

Il ritorno della X4 riapre inevitabilmente il dibattito sul futuro della X6. Al momento BMW non ha confermato ufficialmente una nuova generazione, ma considerando lo sviluppo già avviato dell’iX5, non è escluso che anche questo modello possa in futuro ricevere una variante coupé basata sulla stessa piattaforma elettrica.

Le indiscrezioni più interessanti riguardano però le versioni sportive. Come già previsto per l’iX3, anche la futura iX4 dovrebbe beneficiare di una declinazione firmata BMW M. Secondo alcune anticipazioni, le varianti ad alte prestazioni potrebbero abbandonare la classica sigla “i”, tornando a denominazioni più tradizionali come X3 M e X4 M, pur restando completamente elettriche.

Oltre a un design più aggressivo e a soluzioni aerodinamiche dedicate, la vera rivoluzione sarà tecnica. I nuovi modelli M elettrici dovrebbero adottare la stessa architettura prevista per la futura M3 a zero emissioni, basata su quattro motori elettrici indipendenti. Una configurazione che consentirebbe di gestire coppia e trazione su ciascuna ruota in modo separato, migliorando precisione e dinamica di guida.

La potenza definitiva non è ancora stata ufficializzata, ma le stime parlano di valori prossimi agli 800 cavalli. Entrambi i modelli potrebbero inoltre utilizzare una batteria da circa 108,7 kWh. Prestazioni di questo livello, tuttavia, potrebbero incidere sull’autonomia complessiva, che difficilmente eguaglierà quella dell’attuale iX3, accreditata di oltre 800 chilometri nel ciclo WLTP.