CATL attacca il diesel dove fa più male: i tempi morti delle flotte commerciali

I numeri del colosso cinese fanno senza dubbio paura e non lasciano grande spazio alla concorrenza, al momento. Sarebbero 8 minuti e 56 secondi per caricare completamente una batteria da veicolo commerciale. Per CATL non ci sono scuse: è più veloce di quanto ci voglia per fare il pieno.

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La Tectrans II light commercial superfast pack è la prima batteria del settore logistica a raggiungere una velocità di ricarica di picco di 8C. Ottanta percento di carica in sei minuti e quarantotto secondi, il cento percento in meno di nove. Numeri che CATL paragona direttamente ai tempi di rifornimento di un termico, un confronto che, fino a poco fa, sarebbe sembrato semplicemente assurdo.

Il risultato arriva, naturalmente, da chimica e ingegneria di precisione. La resistenza interna delle celle è la metà della media del settore, il che limita l’accumulo di calore durante la ricarica rapida. Le particelle di grafite sono state ristrutturate a livello atomico per rallentare la perdita di litio e il degrado nel tempo. A -20 gradi, la batteria impiega appena due minuti e mezzo in più. Chi utilizza flotte in Scandinavia o nell’Europa orientale può smettere di preoccuparsi per l’inverno.

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Sulla durata, CATL non si limita a promettere, garantisce dieci anni o un milione di chilometri. Una mossa che ha anche una logica commerciale precisa, perché l’età media di un veicolo commerciale leggero nell’UE è di 12,5 anni secondo i dati ACEA. La garanzia non copre l’intera vita operativa, ma si avvicina abbastanza da sostenere il valore di rivendita.

Il lancio arriva insieme alle stazioni di ricarica Choco, progettate per passeggeri e commerciali, pensate per distribuzione urbana, catena del freddo e consegna dell’ultimo miglio. Entro fine anno, CATL prevede quattromila di queste stazioni in quasi 190 città cinesi, gestite direttamente. Niente franchising, niente partner di implementazione, dato che CATL vuole controllare l’infrastruttura, non solo la chimica dentro i pack.

In Europa arriverà attraverso una joint venture con Octopus Energy, con il Regno Unito come primo mercato entro la fine del 2026. La Tectrans II si inserisce in una linea nata nel luglio 2024 con i pack 4C per la logistica, poi estesa ai macchinari pesanti. La versione a bassa temperatura lanciata a gennaio era già stata la prima batteria agli ioni di sodio prodotta in serie per veicoli commerciali leggeri, con il 90% della capacità mantenuto fino a meno quaranta gradi.