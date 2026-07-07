Hyundai ribalta la Tucson: l’evoluzione è un trionfo di spigoli

La nuova Hyundai Tucson è già tra noi, anche se non lo sa ancora nessuno ufficialmente. Le foto dei paparazzi scattate sulle Alpi austriache non lasciano molti dubbi: il SUV coreano sta cambiando pelle, e stavolta in modo radicale.

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Fuori, il cambio di rotta è netto. La linea morbida e curvilinea del modello attuale lascia spazio a superfici tagliate con l’accetta, un frontale squadrato e massiccio che rimanda più a un bunker che a un concept car. Sotto la mimetica, emergono fari a LED disposti verticalmente, fendinebbia inferiori e quella che sembra essere una barra luminosa a tutta larghezza a attraversare il muso. Il cofano a conchiglia completa un quadro che punta decisamente sull’aggressività visiva.

Il posteriore resta il grande mistero. Il camuffamento è pesante, si intravedono solo i nuovi fanali a LED orientati verticalmente sui bordi esterni, ma null’altro. Hyundai non ha nessuna intenzione di regalare anticipazioni facili.

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Sul fronte meccanico, la presenza di un terminale di scarico nei prototipi avvistati suggerisce che almeno alcune varianti manterranno propulsori termici o ibridi. Tra le tecnologie al vaglio si parla anche di powertrain con range extender, anche se al momento non ci sono conferme. La piattaforma è un altro punto interrogativo: aggiornamento dell’attuale o architettura completamente nuova? Nessuno lo sa, Hyundai non parla.

L’interno è meno misterioso. Il volante a tre razze con mozzo centrale quadrato, quello stesso che incorpora i quattro punti del codice Morse per la lettera H, è già apparso su i30 e Ioniq 3, e qui si riconferma con comandi per ADAS, infotainment e palette del cambio integrate. Il display centrale è coperto, ma il quadro strumenti digitale è visibile: sottile, montato in alto, lo stesso schema grafico già visto sulla nuova famiglia Hyundai.

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Curiosità nel test, nel convoglio compariva anche la Tucson attuale, con cerchi di dimensioni inferiori, affiancata da una Volkswagen T-Roc e da una Toyota RAV4 di ultima generazione. Benchmark classici, niente di strano.

La presentazione globale è confermata entro fine anno, dopo il recente debutto della nuova Elantra. Mazda CX-5 e RAV4 hanno ancora qualche mese per godersi la scena, poi tocca a Seoul.