Tesla viaggia a 100 km/h mentre il conducente dorme, il video scatena la polemica

Un paio di occhiali da sole coprenti può bastare a ingannare il sistema di monitoraggio interno di una Tesla? A quanto pare sì e un video girato sulla Trans-Canada Highway in British Columbia domenica scorsa lo dimostra in modo piuttosto eloquente. Secondo quanto riportato da Castanet News, le immagini, riprese lungo il tratto tra Golden e Revelstoke, mostrano una Tesla che procede a circa 100 km/h con il conducente addormentato, inclinato di lato, mentre (apparentemente) due bambini dormono sui sedili posteriori.

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Tesla viaggia a 100 km/h mentre il conducente dorme: il video da discutere

A filmare la scena è stata una famiglia che viaggiava sulla stessa strada e si è ritrovata affiancata alla vettura. La testimone, identificata dai media locali come Carleigh, ha raccontato di aver capito subito che il guidatore non era cosciente e di aver contattato la polizia di Revelstoke subito dopo la ripresa. Le forze dell’ordine avrebbero acquisito dalle immagini la targa del veicolo per risalire al proprietario.

L’episodio ha ovviamente scatenato le polemiche sul modo in cui Tesla gestisce il controllo dell’attenzione del conducente durante l’uso dell’Autopilot e del Full Self-Driving Supervised. La telecamera interna, montata sopra lo specchietto retrovisore, analizza il volto e la direzione dello sguardo per verificare che il guidatore sia presente e attento.

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Quando però gli occhi risultano nascosti, che sia per occhiali scuri, cappelli con visiera o condizioni di luce sfavorevoli, il riconoscimento può fallire e il sistema ricade sul cosiddetto “nag”, ovvero la richiesta periodica di applicare una leggera pressione sul volante. Il problema è che questa verifica non distingue tra una persona sveglia e attenta e un braccio semplicemente appoggiato sullo sterzo.

Tesla integra anche un sistema di rilevamento della sonnolenza basato su segnali come la chiusura prolungata degli occhi, la frequenza dei battiti palpebrali, gli sbadigli e l’inclinazione della testa, ma anche questo dipende dalla visibilità del volto e perde efficacia nelle stesse condizioni che neutralizzano il monitoraggio principale.

In Canada il FSD Supervised resta classificato come sistema di Livello 2, il che significa che il conducente è obbligato per legge a mantenere il controllo del veicolo in ogni momento. La British Columbia vieta peraltro la circolazione su strada pubblica di veicoli automatizzati di Livello 3, 4 e 5, rendendo episodi come quello della Highway 1 non solo pericolosi ma anche incompatibili con il quadro normativo vigente.