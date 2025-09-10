Cambio virtuale e sound artificiale: così Audi vuole proporre l’erede della TT

Audi ha acceso i riflettori al Salone di Monaco 2025 con la presentazione della nuova Concept C, un prototipo che ha immediatamente diviso il pubblico e gli appassionati del marchio dei quattro anelli. I commenti oscillano tra entusiasmo e perplessità, segno che l’auto non lascia indifferenti.

Lo stesso CEO di Audi, Gernot Döllner, non si è sottratto alle domande più spinose, chiarendo che l’obiettivo non era creare una nuova TT, bensì un modello del tutto inedito, destinato a collocarsi tra la storica coupé compatta e la supercar R8. Döllner ha sottolineato come i feedback ricevuti siano perlopiù un segnale positivo: “Alcuni hanno criticato alcune scelte, ma il confronto è necessario e costruttivo. La Concept C che avete visto è già al 90% vicina alla versione definitiva e sarà in produzione entro il 2027”.

A suo dire, ogni concept presentato sotto la sua guida ha già una decisione certa di industrializzazione alle spalle, e questo vale anche per la Concept C. Per quanto riguarda il nome definitivo, i fan della TT dovranno mettersi il cuore in pace: “Non sarà la nuova TT, né porterà quel nome. Il progetto è nato velocemente e non c’è stato il tempo di pensare a una denominazione ufficiale. Potrebbe iniziare con la lettera R o avere un nome del tutto nuovo”, ha precisato il numero uno della Casa di Ingolstadt.

Dietro la carrozzeria scolpita e il design futuristico, Audi sta sperimentando soluzioni tecnologiche capaci di rendere le vetture elettriche più coinvolgenti da guidare. Tra queste, un cambio virtuale capace di simulare le cambiate e un sistema sonoro artificiale che restituisce sensazioni simili a quelle dei motori termici.

“Abbiamo scoperto che in pista, con un cambio virtuale, i tempi migliorano. Per questo stiamo sviluppando questa tecnologia, che potrebbe arrivare su modelli futuri”, ha rivelato Döllner.

Sulla possibilità di una nuova supercar che raccolga l’eredità della R8, magari condividendo la base tecnica con la Lamborghini Temerario, Döllner non ha escluso nulla: “C’è spazio per un’altra sportiva, ma dobbiamo andare per gradi. Prima viene il consolidamento dei segmenti chiave e l’introduzione del nuovo linguaggio stilistico nella gamma di serie”.