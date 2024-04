BYD Sea Lion 07, le foto del SUV che fa concorrenza alla Tesla Model Y

È sempre più vicino il debutto della nuova BYD Sea Lion 07, il SUV elettrico che punta a fare concorrenza alla Tesla Model Y. Presentato durante il Guangzhou Auto Show dello scorso novembre ora la casa automobilistica cinese ha pubblicato diverse foto degli interni che arricchiscono le informazioni in nostro possesso su come sarà questo interessante SUV elettrico. La presentazione ufficiale con la diffusione di ulteriori dettagli dovrebbe avvenire durante l’ormai prossimo Salone di Pechino durante il quale saranno tante le novità che verranno ufficializzate.

Tutto il lusso del BYD Sea Lion 07

Le immagini appena pubblicate da BYD mostrano come il BYD Sea Lion 07 sia un SUV molto lussuoso. Le linee di design riprendono quelle del Qin L. Nonostante lo schermo della strumentazione sia incorporato nel cruscotto il BYD Sea Lion 07 conserva il caratteristico schermo girevole galleggiante posto al centro del cruscotto. C’è poi un display da 15.6” che può ruotare in posizione verticale e che gestisce l’intero sistema infotainment della vettura.

Da notare il volante a quattro razze che contiene numerosi tasti e pulsanti; diversi pulsanti sono anche presenti sulla leva del cambio realizzata in cristallo e posta sulla console centrale del SUV. Notevoli anche i rivestimenti dei sedili e di parte della plancia che sono in pelle traforata di alta qualità. A proposito di sedili, quelli anteriori integrano sia la funzione di riscaldamento che quelle di massaggio e ventilazione. A completare la qualità dell’abitacolo l’impianto audio Dynaudio.

Le caratteristiche tecniche

La BYD Sea Lion 07, che è stata sviluppata sulla piattaforma e-platform 3.0, ha un passo di 2930 mm e misura 4830 mm di lunghezza, 1925 mm di larghezza e 1620 mm di altezza. Sarà distribuita in tre diverse motorizzazioni, due con motore singolo e una con doppio motore. La prima versione della BYD Sea Lion 07 è con motore singolo da 231 CV (170 kW) che consente di raggiungere una velocità massima di 210 km/h, mentre la seconda versione a motore singolo prevede un powertrain da 313 CV (230 kW) che assicura una velocità massima di 225 km/h. La versione a doppio motore e trazione integrale, invece, prevede una potenza complessiva di 530 CV (160 kW e 230 kW) per una velocità massima di 225 km/h.

Anche se non sono state specificate le caratteristiche delle batterie in dotazione della BYD Sea Lion 07 sappiamo che saranno batterie Blade Battery con celle in litio-ferro-fosfato (LFP). Il SUV beneficerà anche dell’integrazione delle sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante e di quelle posteriori a cinque bracci. Da segnalare anche la presenza del sistema di guida intelligente proprietario “Eye of the Gods” e del sistema di controllo dello smorzamento intelligente DiSus-C.