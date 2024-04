Mitsubishi ASX, il nuovo restyling all’insegna della tecnologia

Prosegue la crescita di Mitsubishi che ha annunciato la volontà di presentare nei prossimi due anni diversi modelli anche completamente elettrici. Dopo il lancio della Colt arriva il restyling della Mitsubishi ASX che introduce una serie di novità sia a livello estetico che tecnico e tecnologico.

Il restyling della Mitsubishi ASX 2024

La Mitsubishi ASX si basa sulla medesima piattaforma della Renault Captur, ovvero la CMF-8 del Gruppo Renault-Nissan-Mitsubishi. E l’impostazione del design, infatti, ricorda molto il B-SUV a marchio Renault. Tra le peculiarità della Mitsubishi ASX emerge l’iconico e caratteristico frontale Dynamic Shield della casa giapponese. Questo elemento, oltre a differenziare il B-SUV nipponico, gli dona un look più dinamico e audace. Le linee fluide, i gruppi ottici full LED e i cerchi in lega da 18” completano il design del restyling della Mitsubishi ASX.

L’abitacolo prevede l’utilizzo di materiali di alta qualità specialmente negli allestimenti di livello superiore (Inform, Invite, Intense e Instyle) prevedendo rivestimenti in pelle a impunture a contrasto. Tra le opzioni disponibili la possibilità di prevedere un impianto audio con 10 altoparlanti da 410 Watt sviluppato da Harman Kardon.

La principale novità dell’ultimo restyling emerge nell’integrazione di Google nel sistema di infotainment della vettura. Questo si configura con un display touch da 10.4” posto in posizione centrale e con uno sviluppo verticale al quale si abbina il quadro strumenti digitale che di serie è di 7” ma che può essere opzionalmente sostituito con uno da 10”. L’integrazione con i sistemi del colosso di Mountain View permette alla Mitsubishi ASX di avere servizi quali Google Maps, Google Assistant e tutto l’ecosistema di app e servizi di Google Play accessibile comodamente dal cruscotto dell’auto. L’integrazione con Google offre quindi un’esperienza di controllo migliore e più avanzata sulla quale si inserisce anche l’app My Mitsubishi Motors che offre ai clienti un controllo da remoto del veicolo con la possibilità di accedere in tempo reale a una serie di informazioni sullo stato del veicolo (manutenzione, localizzazione dell’auto, parametri di guida, eccetera).

Le motorizzazioni

Diverse novità anche per quel che riguarda le motorizzazioni. La Mitsubishi ASX dice addio al sistema plug-in e sarà disponibile solamente con motori a benzina. Il primo è il motore 1.0 tre cilindri turbo da 91 cavalli e 160 Nm di coppia in abbinamento al cambio manuale a 6 marce. Con il nuovo restyling vengono aggiunti anche il motore benzina mild hybrid a 12 V con un motore turbo-benzina da 1.3 litri a iniezione diretta che utilizza una batteria al litio da 12 V e un generatore di avviamento a cinghia Bel Starter Generator. Questa versione può prevedere sia un cambio manuale a 6 marce che uno automatico a 7 marce a doppia frizione permettendo di arrivare a una potenza di 140 CV (e 260 Nm di coppia) o di 158 cavalli (e 270 Nm di coppia).

La terza motorizzazione prevede un sistema full-hybrid con un motore a quattro cilindri da 1.6 litri che è abbinato a due elettromotori e un cambio automatico senza frizione (multi-mode). Nel complesso questa versione eroga 143 CV di potenza e un’autonomia superiore ai 900 km.

Interessante è anche l’attenzione dedicata alla sicurezza con la presenza di numerosi airbag, una struttura in acciai altoresistenziali e l’adozione di diversi sistemi per la guida assistita. Ora la nuova Mitsubishi ASX prevede il controllo della velocità di crociera, il monitoraggio dell’attenzione del conducente, l’assistenza al mantenimento di corsia e il sistema per la mitigazione della collisione frontale. Negli allestimenti top di gamma che prevedono il cambio automatico c’è anche il sistema MI-Pilot che integra il sistema di assistenza attiva per il mantenimento della corsia e il cruise control adattivo.