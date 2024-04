Aston Martin DB12 Volante, è lei l’eleganza senza tempo

In un mondo automobilistico sempre più dominato da auto ad alte prestazioni che sono delle “belle senz’anima”, la Aston Martin DB12 Volante emerge come una gradita eccezione. Ha tutta l’eleganza e la tradizione inglese addosso, un connubio di lusso raffinato e DNA sportivo britannico, e un’esperienza di guida paragonabile a ogni grande sportiva tedesca.

Sotto il cofano, la DB12 Volante ha un cuore pulsante da 671 cavalli grazie al suo V8 biturbo che la spinge da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi. Il cambio automatico ZF a 8 rapporti garantisce cambiate fulminee e un’accelerazione emozionante a qualsiasi velocità. Con questi “semplici” elementi, la guida risulta sempre esaltante e coinvolgente.

Ci sono anche le modalità Sport e Sport+ per personalizzare ulteriormente la risposta dell’acceleratore e preparano l’auto per una guida più “spinta”. Gli pneumatici Michelin Pilot S 5 personalizzati sono il massimo per il grip e l’isolamento acustico dal manto stradale sulla DB12.

Questa Aston Martin sfoggia un design senza tempo. La carrozzeria in fibra di carbonio è un maggio alle classiche britanniche del marchio, con l’inserimento di elementi contemporanei come i fari a LED e un’ampia ala posteriore per migliorare l’aerodinamica.

L’ingresso nell’abitacolo è un vero abbraccio nel lusso. I rivestimenti in pelle pregiata, le finiture in legno di noce scuro, con diverse opzioni di colore personalizzabili, sono una coccola per il cliente esigente che non poteva mancare. L’esterno, invece, è caratterizzato da linee muscolose e una griglia anteriore che cattura l’attenzione.

Sul fronte tecnologico, non manca il sistema di infotainment integrato perfettamente con Apple CarPlay e Android Auto, un impianto audio Bowers & Wilkins con 15 altoparlanti, un quadro strumenti accompagnato da pulsanti e interruttori per un controllo intuitivo su molteplici funzioni.

Nonostante il prezzo elevato (circa 260 mila euro) e la lunga lista di optional, la DB12 Volante rappresenta un investimento senza pentimenti per i clienti che cercano un connubio perfetto di lusso e prestazioni.