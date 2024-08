Nissan GT-R, c’è la possibilità di rivederla in Europa

La Nissan GT-R ha detto addio al mercato europeo da tempo. Dal 2022, una vera e propria icona giapponese è stata ritirata dal Vecchio Continente a causa delle nuove normative sull’inquinamento acustico dello scarico, anche se continua a essere venduta in altri mercati globali, come quello giapponese. Nissan, però, non ha perso di vista il futuro della GT-R e per questo sta già pensando alla prossima generazione. Novità delle novità: non è affatto escluso il suo ritorno in Europa, specie per lo “spostamento” verso l’elettrificazione.

Ivan Espinosa, responsabile della strategia globale di Nissan, ha confermato che le prossime auto sportive del marchio saranno sempre più orientate verso l’elettrificazione. Una transizione quasi obbligata proprio a causa delle normative europee, leggi che rendono meno conveniente la vendita di modelli come la GT-R in questa regione.

Resta da vedere se la prossima generazione della sportiva giapponese potrà presentarsi con un sistema ibrido plug-in o con un motore completamente elettrico. Secondo le ultime dichiarazioni dei vertici Nissan, l’azienda sembra puntare verso una versione completamente elettrica, ma il design potrebbe essere stato anticipato.

La concept car Hyper Force, presentata al Japan Mobility Show nell’ottobre 2023, infatti, potrebbe essere la base della futura GT-R. Con un design futuristico, questo prototipo potrebbe ispirare il modello che dovrebbe entrare in produzione e debuttare poco dopo, magari entro il 2030.

Il concept è equipaggiato con due motori elettrici, uno per ogni asse, per una potenza combinata di 1.360 CV. Anche se queste cifre risultino ancora pure speculazioni per il modello di serie, è possibile che la futura GT-R venga dotata di batterie allo stato solido. Tali batterie di nuova generazione, che inoltre debutteranno nella gamma Nissan entro il 2028, offriranno il doppio della densità energetica e una velocità di ricarica tripla rispetto alle tecnologie attualmente in possesso della casa giapponese. L’opzione potrebbe rendere la prossima GT-R la più estrema oltre che la più innovativa di sempre.