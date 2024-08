MG, si avvicina l’esordio della Cyberster sulle strade italiane

La MG Cyberster si prepara a correre sulle strade italiane,. Il debutto potrebbe essere concretizzabile già questo autunno. Fin dalla sua presentazione come concept car, la roadster elettrica ha catturato l’attenzione per il suo design audace, nato dal centro stile di Londra del Gruppo cinese SAIC.

Due posti, capote in tela, un allestimento molto potente con doppio motore da oltre 500 CV: un pacchetto davvero notevole. La Cyberster, inoltre, è capace di scattare da 0 a 100 km/h in circa 3,2 secondi al massimo delle sue capacità. La nuova roadster elettrica si distingue anche per la sua forte personalità: il segmento di mercato dove si sta addentrando, al momento, non ha una vera concorrente diretta, dato che si tratta anche di un modello totalmente elettrico.

Per quanto riguarda le dimensioni, la MG Cyberster misura 4.5 m in lunghezza, 1.9 m in larghezza e 1.3 m in altezza, con un passo di 2.6 m. La capote in tela, disponibile in nero o rosso, è dotata di un sistema di apertura che permette di passare alla modalità “capelli al vento” in soli 12 secondi.

Gli interni offrono sedili rivestiti in una combinazione di pelle e alcantara, mentre il tunnel centrale, le portiere e la parte superiore della plancia sono rifiniti in pelle, con varie opzioni di colore. L’auto non risparmia sulla tecnologia all’avanguardia, con un ampio display per la strumentazione situato dietro il volante sportivo. I paddle consentono di regolare le modalità di guida e i livelli di frenata rigenerativa, mentre i rotori permettono un rapido accesso ai sistemi ADAS e al Launch Control.

In attesa di ulteriori dettagli specifici per il mercato italiano, sappiamo che la Cyberster sarà disponibile in due versioni. Ci sarà una MG con un motore elettrico da 314 CV e un’altra con un powertrain a doppio motore per un totale di 544 CV. La roadster sarà equipaggiata con batterie da 64 kWh o 77 kWh, a seconda della versione scelta.

L’arrivo di questa MG si preannuncia molto interessante soprattutto per il ruolo di riferimento top di gamma del marchio MG. Non resta che aspettare i dettagli sul lancio ufficiale e non si esclude anche l’arrivo, successivamente, di una versione coupé. Al Goodwood Festival of Speed, infatti, MG ha svelato la Cyber GTS Concept, che rappresenta una variante coupé della Cyberster.