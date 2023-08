Rimac Nevera è l’auto elettrica di serie più veloce sul Nürburgring

Il produttore croato di auto elettriche Rimac Automobili continua a riscrivere i libri dei record con la sua hypercar Rimac Nevera, che ha già una serie di record mondiali al suo attivo. Ai numerosi traguardi ottenuti durante i test, il marchio ha prima aggiunto il miglior tempo al Tudwood Festival of Speed ​​e ora ha stabilito anche il record al Northern Arc del Nürburgring per i veicoli elettrici prodotti in serie omologati per la circolazione stradale. Per celebrare questo impressionante risultato, Rimac Automobili ha deciso di rilasciare una versione speciale dell’auto: Rimac Nevera Time Attack, di cui saranno realizzate solo 12 unità, caratterizzate da un design speciale della carrozzeria e degli interni.

Rimac Nevera ha stabilito un nuovo record sul giro per auto elettriche di serie al Nürburgring

Guidata dal pilota croato Martin Kodric, l’hypercar da 1914 CV, alimentata da quattro motori elettrici che erogano 2360 Nm di coppia, ha completato il giro di 20,8 km della pista in 7:05.298 minuti. È più veloce di oltre 20 secondi rispetto al record precedente stabilito dalla Tesla Model S Plaid Track. Nella configurazione più breve del percorso da 20,6 km, Rimac Nevera ha terminato in 7:00.928 minuti.

La prima vettura dell’edizione speciale sarà uguale all’auto con cui Kodrich ha battuto il record del Circolo Polare Artico. L’auto elettrica è in colore Squadron Black, completata da accenti verdi che sembrano fulmini. Questa tonalità si ispira allo speciale fenomeno meteorologico che si verifica prima di un temporale, quando le particelle ionizzate cariche conferiscono al cielo una bellissima e potente tonalità verde brillante.

Commentando il giro da record, Kodrić ha spiegato: “Abbiamo avuto condizioni meteorologiche difficili durante le sessioni di prove di questa settimana e abbiamo scelto quella che sembra una delle giornate più calde in pista quest’estate per stabilire un tempo sul giro. Tuttavia, un tempo sul giro di 7:05:298 al Nürburgring Nordschleife è encomiabile. Il fatto che la Nevera possa raggiungere questo tipo di velocità in pista, quando è stata sviluppata per essere una comoda hyper GT per la strada, è ciò che la rende così speciale. È un pezzo di ingegneria e design così completo, facile da utilizzare in città, entusiasmante da guidare su tortuose strade secondarie, confortevole sulle lunghe distanze e incredibilmente veloce in pista.”

Questo colore è ripetuto sulle ruote Vertex, e sul piano inferiore dell’ala, che è chiaramente visibile quando la Nevera è impostata nella sua modalità più estrema. Il suo abitacolo è rivestito in Alcantara nera, con accenti e cuciture a contrasto in un secondo colore esterno selezionato. Ogni copia include un logo Time Attack ricamato sugli schienali dei sedili e una targa incisa “Time Attack: 1 of 12”.