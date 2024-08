VinFast VF 6: il B-SUV piccolo, potente ed efficiente

Sta per arrivare un nuovo modello nel segmento B-SUV pronto a competere con gli altri sfidandoli sulla potenza e l’efficienza; è il VinFast VF 6. Della casa automobilistica vietnamita abbiamo avuto modo di parlare con il pick-up elettrico VinFast Wild e ora la VF 6 va ad ampliare la gamma di prodotti.

Info e dati sul VinFast VF 6

Il VinFast VF 6 si presenta come un B-SUV di piccole dimensioni: è infatti lungo 4,24 metri, largo 1,59 metri e alto 1,82 metri. L’arrivo sul mercato globale è previsto nei prossimi mesi per un modello (così come per tutti gli altri a marchio VinFast) il cui design è stato curato dall’azienda Torino Design. Tra le peculiarità dello stile della VinFast VF 6 la presenza del paraurti anteriore a forma di T che integra i fari full LED e la presenza di forme particolarmente slanciate. Lo stesso disegno delle luci diurne anteriori (che formano un’ala) lo si ritrova anche nella firma ottica posteriore (a LED). I cerchi in lega possono essere da 17” o 19” a seconda dell’allestimento.

Dal punto di vista delle prestazioni la VinFast VF 6 differisce in base al tipo di allestimento: Eco e Plus. In realtà entrambe le versioni sono dotate dello stesso motore da 150 kW e 310 Nm di coppia e dalla batteria LFP da 59,6 kWh. La differenza è che la versione Eco è più orientata all’efficienza mentre la versione Plus più alla sportività. L’autonomia del VinFast VF 6 è tra i 379 e i 410 km sempre a seconda del tipo di versione.

A bordo del VinFast VF 6 si trova al centro dell’abitacolo uno schermo touch da 12,9” per il sistema dell’infotainment. Non è presente un vero e proprio schermo come quadro strumenti in quanto si è scelto di inserire un head-up display. Tra le tecnologie con cui arricchire e personalizzare il VinFast VF 6 non mancano i sedili rivestiti con materiali di pregio e il tetto apribile panoramico.

Da segnalare anche come il VinFast VF 6 sia dotato di sistemi avanzati di assistenza alla guida, tra cui l’Highway Assist (livello 2), il Lane Centering Assist, il Cruise Control adattivo e l’Emergency Lane Keep Assist.