Jaguar non proporrà nuove auto per il 2025, si attende la GT di lusso

All’inizio di quest’anno, Jaguar Land Rover (JLR) ha chiuso la produzione delle berline XE e XF e della sportiva F-Type. A luglio, la casa automobilistica ha confermato che il piccolo SUV E-Pace verrà ritirato entro la fine del 2024. A quel punto, si sperava che il Jaguar I-Pace, unico modello elettrico di Jaguar, rimanesse in produzione fino al completo riposizionamento del marchio come produttore di veicoli elettrici di lusso. Però, anche la sua produzione sarà ridotta per aumentare i margini di profitto. Alla fine, dunque, la F-Pace sarà l’unico modello Jaguar disponibile presso i concessionari per tutto il 2025.

Attualmente, a ben vedere, la F-Pace è l’auto più venduta del marchio. Solo nei tre mesi precedenti a giugno di quest’anno, ne sono state vendute circa 5.300 unità. Si tratta di un numero eccezionale, un terzo delle vendite complessive di Jaguar.

In un’intervista con Autocar, il direttore generale di Jaguar, Rawdon Glover, ha dichiarato che entro la fine del 2024, in alcuni mercati europei, Jaguar non offrirà più veicoli nuovi. Inoltre, il Regno Unito seguirà la stessa politica commerciale “dall’inizio del prossimo anno”. In sostanza, “ci sarà un periodo in cui non sarà più possibile acquistare una Jaguar nuova”, come ha affermato Glover.

Il primo veicolo elettrico di Jaguar che verrà lanciato come parte della sua nuova visione sarà una lussuosa GT elettrica a quattro porte. Questo modello sarà dotato di un propulsore a doppio motore con oltre 575 CV, avrà un’autonomia di oltre 700 chilometri e un prezzo di listino di circa 100 mila sterline. Sarà il primo passo verso il futuro ultra-esclusivo di Jaguar. La nuova GT verrà presentata a dicembre di quest’anno, ma non sarà disponibile per l’acquisto prima del 2026, il che significa che per quasi tutto (se non tutto) il 2025 non ci saranno nuove Jaguar in vendita.

Glover ha rivelato anche che il lancio della GT avverrà negli Stati Uniti. “Non interpretate questo come un segno che la nostra identità britannica non sia importante,” ha spiegato. “È una parte fondamentale del nostro marchio, ma siamo anche un brand globale. E considerando la portata del mercato statunitense, per noi è davvero cruciale”.

Nei successivi due anni, la gamma Jaguar si espanderà con l’introduzione di un SUV che sfiderà la Bentley Bentayga e una grande berlina a quattro porte per competere con la Bentley Flying Spur. Durante l’anno a venire, dunque, vedremo il ritiro della F-Pace e i preparativi per l’arrivo della nuova GT elettrica. I concessionari, nel frattempo non avranno che un’auto da offrire.