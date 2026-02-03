BMW X5 M60 xDrive 2027: V6 biturbo e abbandono del V8

BMW non si ferma. Mentre la maggior parte delle case automobilistiche (compresa la bavarese) sta ancora cercando di convincere il mondo che un SUV elettrico può essere “divertente a guidare”, la divisione sportiva di Monaco ha deciso di fare qualcosa di ben più interessante: costruire una X5 che non vuole avere nulla a che fare con la definizione di “sobrieta”.

Le foto spia parlano chiaro. Il prototipo della nuova BMW X5 M60 xDrive per il 2027, immortalato praticamente fresco di fabbrica, sfoggia passaruota notevolmente allargati, pneumatici presumibilmente da 295 millimetri su tutte e quattro le ruote e cerchi in lega da 22 pollici. Il paraurti anteriore appare più bombato, ma sotto la mimetizzazione nasconde il vero design, ancora più aggressivo. I freni M Performance con dischi forati, sia anteriori che posteriori, confermano che questa non è una X5 qualsiasi. Sa quanto pesa e ha bisogno di fermarsi con autorità.

Il dettaglio più rivelatore, però, è sotto il cofano della nuova X5. Per la prima volta nella storia di questo SUV di lusso, il motore V8 biturbo da 4,4 litri e 530 CV rischia di passare in secondo piano. A guidare questa versione sarà il sei cilindri in linea biturbo da 3,0 litri, lo stesso motore destinato alla nuova M3, potenziato dalla tecnologia mild-hybrid a 48 V. Ci saranno quindi circa 550 CV, un peso ridotto e un cambio automatico a 8 rapporti abbinato alla trazione integrale M xDrive.

Non manca niente all’esterno. Il pacchetto M Sport lascia trapelare i suoi dettagli: i riflettori verticali sui lati del paraurti posteriore e i quattro terminali di scarico raggruppati in due coppie sono il firma che BMW non ha voluto nascondere del tutto. Il design segue il linguaggio Neue Klasse, con i inari a forma di bastoni da hockey rovesciati e tecnologia full LED, già rodata sulla iX3.

Dentro, l’abitacolo con il touchscreen da 17,9 pollici completa il quadro. Ma nessuno comprerà questa X5 per il touchscreen. La presentazione è prevista per inizio 2027, con vendita da agosto.